О чем говорят аргументы РФ по падению азербайджанского самолета: что пытаются скрыть

Азербайджанский самолет, следовавший из Баку в Грозный (РФ), разбился вблизи города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых – погибли. Какую версию пытаются навязать спецслужбы РФ? О чем говорят аргументы РФ по падению азербайджанского самолета? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Сбитие азербайджанского самолета. Фото: из открытых источников

Российские власти и руководство Казахстана договорились о единой позиции

Генерал-майор, бывший глава Комитета Национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире телемарафона отметил, что представители ФСБ России и российских государственных авиационных служб первыми получили доступ к "черному ящику" самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане 25 декабря.

Эксперт отметил, что в течение весны-лета в Казахстане "зачистили" оппозиционное информационное поле и ситуация похожа на российскую. По его словам, поэтому даже в так называемых оппозиционных СМИ Казахстана пропагандируется российская версия авиакатастрофы, что это было влияние птиц и всеми способами пытаются скрыть правду.

Мусаев добавил, что на правительственном совещании в Казахстане также много говорили, как и в России, о причастности птиц к катастрофе, обходя вопрос о вине вооруженных сил РФ по сбитию самолета.

"Точнее, они говорят, что очень рано делать какие-то выводы. Может и рано, но сегодня все признаки указывают на то, что катастрофа произошла именно по вине российских вооруженных сил, которые совершили удар и попали в гражданский самолет в районе Грозного", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Казахстан прибыли представители спецслужб российских, то есть ФСБ и представители государственных авиационных служб РФ.

"Они провели первые исследования всего что было в электронных датчиках и в "черном ящике", то есть они имели доступ к этому первыми", — подчеркнул Мусаев.

Эксперт считает, что российские власти и руководство Казахстана способны договариваться об освещении этой трагической катастрофы, скрывая причастность к ней России.

Идет ложь уровня песочницы

Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире Radio NV отметил, что россияне пытаются скрыть факт сбивания азербайджанского самолета, придумывая абсурдные версии причины аварии.

"Я посмотрел кучу российских пабликов и меня отвращение взяла. Такая ложь уровня песочницы. Все, что они говорят – это уровень дерьма. Какие-то птицы – на высоте 10 тысяч метров? Они начали говорить о масках – вот видите, оно сорвалось, а маски выпадают .Маски выпадают автоматически в случае разгерметизации кабины", — сказал Хазан.

Эксперт также подверг критике решение России не давать разрешение на посадку гражданского самолета на ближайшем аэродроме.

"Им не дали разрешение, потому что "изменилась погода". Но не земля принимает решение — давать разрешение, или не давать. А командир воздушного судна принимает решение. Ему могли дать запрет, если бы там упаси боже что-то находилось на взлетно-посадочной полосе. Это признаны в авиации процедуры, понятные всем, кто причастен к этой профессии", — отметил Хазан.

Читайте на портале "Комментарии" — иностранные авиакомпании резко начали отменять свои рейсы в РФ: детали.



