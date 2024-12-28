О чем говорят аргументы РФ по падению азербайджанского самолета: что пытаются скрыть

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Кравцев Сергей
Азербайджанский самолет, следовавший из Баку в Грозный (РФ), разбился вблизи города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых – погибли. Какую версию пытаются навязать спецслужбы РФ? О чем говорят аргументы РФ по падению азербайджанского самолета? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Сбитие азербайджанского самолета. Фото: из открытых источников
Генерал-майор, бывший глава Комитета Национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире телемарафона отметил, что представители ФСБ России и российских государственных авиационных служб первыми получили доступ к "черному ящику" самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане 25 декабря.
Эксперт отметил, что в течение весны-лета в Казахстане "зачистили" оппозиционное информационное поле и ситуация похожа на российскую. По его словам, поэтому даже в так называемых оппозиционных СМИ Казахстана пропагандируется российская версия авиакатастрофы, что это было влияние птиц и всеми способами пытаются скрыть правду.
Мусаев добавил, что на правительственном совещании в Казахстане также много говорили, как и в России, о причастности птиц к катастрофе, обходя вопрос о вине вооруженных сил РФ по сбитию самолета.
По его словам, в Казахстан прибыли представители спецслужб российских, то есть ФСБ и представители государственных авиационных служб РФ.
Эксперт считает, что российские власти и руководство Казахстана способны договариваться об освещении этой трагической катастрофы, скрывая причастность к ней России.
Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире Radio NV отметил, что россияне пытаются скрыть факт сбивания азербайджанского самолета, придумывая абсурдные версии причины аварии.
Эксперт также подверг критике решение России не давать разрешение на посадку гражданского самолета на ближайшем аэродроме.
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