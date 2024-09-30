Нужно ли вводить в Украине экономическое бронирование: Минфин поддерживает, но есть нюанс

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что экономическое бронирование надо было давно ввести. В то же время вокруг этого вопроса все еще одет полемика. Вопрос очень и очень непростой, поэтому многие моменты дискутируются. Как передает портал "Комментарии", такое мнение глава Минфина высказал во время дискуссии от "Левого берега".

Сергей Марченко. Фото: из открытых источников

"Когда вы общаетесь с военными, вы их никогда не убедите, что это нужно делать. Никогда. Они говорят: давайте мы тоже сейчас 35 тысяч заплатим и пойдем немножко отдохнем. И на этот вопрос я не знаю ответа", — отметил Сергей Марченко.

Министр напомнил, что механизм бронирования в стране существует — забронировано уже миллион мужчин.

"Поэтому если бы это был действительно прозрачный способ, когда ты платишь налоги, регистрируешься, и это тебе позволяет как минимум быть гарантированным, что тебя не поймают, сразу не "запакуют" и не отправят куда-то без твоего ведома, было бы лучше", — добавил министр.

По словам Сергея Марченко, дискуссия непростая, потому что должна сочетаться с планами мобилизации, с пониманием того, что там происходит.

"Вопрос экономического бронирования до сих пор дискутируется", — отметил Марченко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине планируется новая реформа, которая поможет людям работать официально и платить налоги. Алексей Мовчан, заместитель Председателя Комитета экономического развития, говорит, что благодаря новой системе, называемой "экономическое бронирование", многие смогут легально вернуться на работу. Это поможет стране увеличить количество денег, уходящих в госбюджет через налоги.

Мовчан объясняет, что в парламенте сейчас обсуждается несколько вариантов того, как должно работать экономическое бронирование. Основное, на что смотрят — сколько человек зарабатывает и может ли он платить государству фиксированную сумму, например, от 20 до 30 тысяч гривен.



