Нужно ли ставить новогоднюю елку в городах во время войны: результаты опроса

Большинство областных центров и городов Украины установили новогодние елки и украсили населенные пункты к новогодним праздникам. Только Житомир, Винница, Чернигов и Херсон отказались от главных новогодних елок. Портал "Комментарии" со ссылкой на социологический опрос Active Group узнал, как к этому относятся украинцы.

Новогодняя елка в Киеве в прошлом году. Фото из открытых источников

Киев, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород и Львов установили новогодние елки, чтобы поддержать традиции. Однако установление новогодних деревьев в этих городах происходило не из местных бюджетов, а средствами меценатов. В Харькове установили елку в метрополитене, как и в прошлом году, а мэр Тернополя рассказал, что к нему обратились дети военнослужащих, чтобы поставить новогоднее дерево. В других городах, например, Сумах и Луцке украсили живые елки.

Однако как украинцы относятся к установлению елки во время войны в населенных пунктах. Согласно результатам опроса Active Group за обязательную установку елок высказались 11,9% украинцев. Еще 45,3% согласились на новогодние деревья в городах, однако за счет меценатов. Позицию против установки елок высказали 35,8% украинцев.





Также Active Group спросили, планируют ли украинцы устанавливать елку в своих домах. 45% украинцев указали, что, скорее всего, не поставят или точно не установят новогоднее дерево. Противоположного мнения придерживаются 45,5% опрошенных.





Ранее портал "Комментарии" писали о результатах опроса, в котором поляки изменили свое отношение к украинцам.

Также "Комментарии" писали о 9 причинах ради чего иностранцам стоит переехать в Украину.