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Нумизматы готовы заплатить дот ысячи долларов за редкую монету: детали

Редкая находка: 1 гривна 1992 года может стоить тысячи долларов

2 октября 2024, 18:03
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Черновалова Кристина

Украине появилась находка для нумизматов: монета номиналом 1 гривна 1992 года может быть продана за сумму, эквивалентную примерно тысяче долларов. Эксперты портала "Монеты-ягодки" подчеркивают, что за один из экземпляров этого года, именуемый в каталогах как 1.1ААг, могут предложить от 12 000 до 37 000 гривен

Нумизматы готовы заплатить дот ысячи долларов за редкую монету: детали

Редкая монета: 1 гривна 1992 года может стоить до тысячи долларов

Редкость этих монет обусловлена их особенностями производства. В 1992 году новые монеты 1 гривна отличались гладким гуртом без надписей — это стало результатом отсутствия технологий для нанесения оптовой надписи на этот элемент монеты в тот период. Со временем специалисты Национального банка Украины экспериментировали с различными методами нанесения надписей, что привело к созданию редких образцов с надписями дат 1994 и 1995 годов, которые разделяются тремя точками.

Особенно ценными стали монеты, где гурт несёт даты 1994 или 1995 года, хотя на лицевой стороне проставлена 1992 год. Эти экземпляры были отчеканены в ограниченном количестве — всего 150 монет по заказу НБУ. Цены на такие монеты сегодня могут достигать от 15 000 до 20 000 гривен

Для потенциальных покупателей и продавцов редких монет важно проконсультироваться с квалифицированными специалистами, так как на аукционах можно столкнуться с подделками. В Украине наиболее известные площадки для продажи редких монет — это аукционы Виолити и New Auction, а также специализированный форум "Монеты ИТК".

Читайте также на портале “Комментарии” — В Украине  монеты номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек уже не используются в повседневных расчетах, но они могут оказаться настоящей сокровищницей. Нумизматы готовы выложить крупные суммы за определенные экземпляры этих  монет, поэтому перед походом в банк стоит тщательно изучить содержимое своей копилки.



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Источник: https://monety-yagidky.com.ua/ukraine/1-grivnia-1992
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