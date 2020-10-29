Нумеролог назвала счастливое число и цвета этого дня

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Елена Волкова
Каждый день готовит для нас что-то особенное, а схватить удачу за хвост нам помогут числа и цвета. Об этом сообщает “Сегодня” со ссылкой на нумеролога Айсулу Ахимову.
Эксперт считает, что в основе сегодняшнего дня лежат активные действия. Среди плюсов дня – креатив, логика и трудоспособность, а среди минусов – лень, скука и хандра. Главная цифра 29 октября — 16. А цвета этого дня — фиолетовый, лиловый и сиреневый. Также нужно знать, что число удачи сегодня — это 7.
Как ранее сообщали "Комментарии", главный совет на 29 октября для всех знаков зодиака: если ничего не происходит вокруг, воспользуйтесь ситуацией, чтобы набраться сил.
Также напомним, что в жизни, пожалуй, каждый встречал человека, который способен испортить настроение, практически ничего для этого не делая. Очень часто это получается непреднамеренно. Ведь способность раздражать людей на ровном месте в некоторых заложена природой. По словам астрологов, такой чертой чаще всего звезды наделяют Овнов, Дев, Львов и Скорпионов.
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