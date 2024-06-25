В феврале 2024 года в Украине приняли новый Закон № 3606-IX, который легализует лоббирование. Это значит, что теперь бизнес может открыто общаться с властью и влиять на принятие решений

Новый закон о лоббировании в Украине: поддерживает ли бизнес

Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей (УСПП), который активно участвовал в обсуждении законопроекта, приветствовал нововведение. Они считают, что благодаря закону усилится доверие к политическим процессам и получит толчок экономическое развитие страны.

Основные изменения коснулись введения Реестра прозрачности и новых штрафов за нарушение правил лоббирования. В УСПП надеются, что эти инструменты будут работать эффективно и не превратятся в очередной бюрократический механизм.

“Есть надежда, что создание и дальнейшее администрирование Реестра прозрачности, включая введение административных штрафов за нарушение процедур лоббирования, не превратится в бюрократический процесс принудительного обеспечения эффективности и прозрачности в этой сфере. Ожидаем, что этому будут способствовать разработанные по требованию Закона Nº 3606-[X заинтересованными сторонами совместно с КМУ Правила этического поведения субъектов лоббирования”, — отметили в организации.

Что известно о УСПП

Сейчас в УСПП состоит более 4500 членов, и минимальный взнос на следующий год установлен в размере 500 гривен.

В прошлом году УСПП активно занимался организацией мероприятий, направленных на поддержку украинского бизнеса, особенно в условиях военного положения: проведение круглых столов, семинаров, конференций, в том числе международных, заседаний Антикризисного штаба, Правления УСПИ Участие в таких мероприятиях было бесплатным для всех, даже если они не были членами союза.