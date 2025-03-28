Новый TikTok тренд: почему все снимают видео с животными под песню "Гуцулка-гуцулка"

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Slava Kot
Новый тренд TikTok. Фото из открытых источников
В украинском TikTok завирусилась песня "Гуцулка-гуцулка", под которую пользователи платформы снимают тысячи видео. Несмотря на первоначальные представления некоторых пользователей о том, что это песня на гуцульском диалекте, оказалось, что ее исполняет румынский певец Николау Петрица.
Украиноязычный ТикТок заполонили тысячи видео с треком "Гуцулка-гуцулка". Главной изюминкой тренда стали не только ритмичные мотивы, похожие на коломыйки, но и особый формат видео. Пользователи TikTok активно добавляют трек к роликам с животными. Кадры с собаками, котами, козами и даже птицами под веселую мелодию набирают сотни тысяч лайков.
Оригинальную мелодию много лет назад исполнил молдавский певец Николае Глиб. Он популяризировал традиционный молдавский фольклор, перекликающийся с карпатскими мотивами. В его версии песня рассказывала о гуцульской девушке с гор, которую очень любит герой композиции.
Однако современную популярность в TikTok песня приобрела, когда ее перепел румынский артист Николау Петрица. Он заменил текст на случайные фразы, что сделало трек еще более колоритным и загадочным.
Некоторые пользователи в ТикТок считали, что песня украинская, а также слышали там вместо слов о гуцулке "кицюлька" или "гуцулька".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что TikTok влияет на отношение к войне в Украине.
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