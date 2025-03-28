Новый TikTok тренд: почему все снимают видео с животными под песню "Гуцулка-гуцулка"

Новый тренд TikTok. Фото из открытых источников

В украинском TikTok завирусилась песня "Гуцулка-гуцулка", под которую пользователи платформы снимают тысячи видео. Несмотря на первоначальные представления некоторых пользователей о том, что это песня на гуцульском диалекте, оказалось, что ее исполняет румынский певец Николау Петрица.

Украиноязычный ТикТок заполонили тысячи видео с треком "Гуцулка-гуцулка". Главной изюминкой тренда стали не только ритмичные мотивы, похожие на коломыйки, но и особый формат видео. Пользователи TikTok активно добавляют трек к роликам с животными. Кадры с собаками, котами, козами и даже птицами под веселую мелодию набирают сотни тысяч лайков.

Оригинальную мелодию много лет назад исполнил молдавский певец Николае Глиб. Он популяризировал традиционный молдавский фольклор, перекликающийся с карпатскими мотивами. В его версии песня рассказывала о гуцульской девушке с гор, которую очень любит герой композиции.

Однако современную популярность в TikTok песня приобрела, когда ее перепел румынский артист Николау Петрица. Он заменил текст на случайные фразы, что сделало трек еще более колоритным и загадочным.





Некоторые пользователи в ТикТок считали, что песня украинская, а также слышали там вместо слов о гуцулке "кицюлька" или "гуцулька".

"Я думал то гуцульский диалект" — заявил один из пользователей.

"Я целый день пою "кицюлька, кицюлька". А то гуцулка, гуцулка?", — пишет другая.

"Сначала думала, что это польский язык, потом что молдавский, а оказался румынский", — добавляет еще один комментатор.

"Я под нее просыпаюсь и под нее ложусь спать... уже нет сил... потому что котиков и собачек блочить не хочу", — замечает пользовательница ТикТок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что TikTok влияет на отношение к войне в Украине.

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