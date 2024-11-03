Новый механизм учета волонтерского транспорта для военных: что нужно знать

Украинское правительство приняло решение, что значительно упростит процедуру регистрации автомобилей, получаемых военнослужащими как гуманитарную помощь. Благодаря новому механизму временного государственного учета защитники смогут легально пользоваться этими транспортными средствами до завершения военного положения и еще три месяца после его отмены. Соответствующее постановление, принятое 29 октября 2024 г., призвано решить ряд проблем, связанных с правом собственности на автомобили и их передачей другим военным.

Машина для военных. Фото из открытых источников

Упрощение регистрации автомобилей для военных

В рамках новшеств, военнослужащие смогут зарегистрировать полученные автомобили на свое имя, соблюдая простую процедуру. Для этого в течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи они должны предоставить в сервисный центр несколько документов, включая заявление, документ, подтверждающий личность, а также акт приемки-передачи транспортного средства.

Срок регистрации для полученных автомобилей

Для военнослужащих, получивших транспортные средства с начала декабря 2023 года до вступления в силу постановления, предусмотрено три месяца для их регистрации. Это касается актов приема-передачи, которые могут быть оформлены в любой форме.

Права на использование и передачу автомобилей

Согласно новым правилам, военнослужащие могут указать до пяти человек, имеющих право пользоваться этим автомобилем. Это упростит процесс его перерегистрации в случае необходимости. После регистрации транспортного средства военнослужащий обязан сообщить свою воинскую часть.

Условия прекращения учета

Временный учет транспортного средства может быть прекращен по нескольким обстоятельствам, таким как смерть военнослужащего, его приостановление службы или пребывание в плену. В таких случаях учет может быть восстановлен по заявлению одного из военных, указанных в акте приемки-передачи.

По состоянию на конец октября 2024 г. в системе регистрации гуманитарной помощи уже зафиксировано более 100 тыс. деклараций, среди которых значительная часть приходится на транспортные средства военнослужащих.