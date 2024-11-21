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Новый маршрут в Братиславу: Укрзализныця вводит международное сообщение со Словакией

Из Киева в сердце Словакии запустят поезд

сегодня, 14:59
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Амбарцумян Анна

Украинская и словацкая железные дороги открывают новый маршрут в Братиславу, который начнет действовать с 15 декабря. Благодаря согласованному пересадочному маршруту через станцию Чоп путешествие станет быстрым и комфортным. Путешественники получат возможность удобно добраться до столицы Словакии, а также других городов страны, таких как Кошице, Жилина и Трнава. Об этом сообщает Укрзализныця.

Новый маршрут в Братиславу: Укрзализныця вводит международное сообщение со Словакией

Поезд. Фото из открытых источников

Детали маршрута: как и когда можно отправиться

Новый маршрут реализуется с помощью двух поездов:

  • Поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев от Укрзализныци.

  • Поезд №617/961 Чоп – Братислава – Чоп от словацкой железной дороги ZSSK.

Путешественники могут отправиться:

  • Из Киева поезд №27/28 отправляется в 19:57 и прибывает в Чоп в 07:50. В Чопе пересадка на словацкий поезд №617/961, отправляющийся в 09:59. В Кошице поезд прибывает в 13:18, а в Братиславу – в 19:33.

  • Из Братиславы: поезд №617/961 отправляется в 11:27 и прибывает в Чоп в 21:41. В Чопе пересадка на украинский поезд №28/27, отправляющийся в 22:38 и прибывающий в Киев в 10:01.

На маршруте предусмотрено:

  • Ночной сегмент между Киевом и Чопом с использованием спальных вагонов Укрзализныци.

  • Дневной сегмент Чоп – Братислава будет снабжаться современными сидячими вагонами словацкой железной дороги.

Пересадка в Чопе полностью синхронизирована для удобства пассажиров, а билеты на оба сегмента можно приобрести в один клик через мобильное приложение или сайт Укрзализныци.

Новый маршрут в Братиславу: Укрзализныця вводит международное сообщение со Словакией - фото 2

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Поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт станет еще одним – уже 20-м – международным поездом Укрзализныци. Он будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места). Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, самый большой аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом.




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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=888811350044643&set=a.531009982491450
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