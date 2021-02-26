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Новый канал журналистов ZIK, Newsone та "112 Украина" закрыли почти сразу после начала вещания

В трансляции YouTube висит сообщение: "Трансляцию "Первого независимого" заблокировали на спутниках"

сегодня, 22:35
Автор:

Ольга Чародий

Новый канал журналистов ZIK, Newsone та "112 Украина" закрыли почти сразу после начала вещания. Свежекупленный львовский телеканал "Первый независимый" пробыл в эфире час.

Новый канал журналистов ZIK, Newsone та "112 Украина" закрыли почти сразу после начала вещания

Телеканал Первый независимый (фото из открытых источников)

Так, телеканал "Первый независимый" ("Перший незалежний") телеканал, в который объединились сотрудники запрещенных к трансляции каналов ZiK, NewsOne и "112", также были отключен от вещания. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в Telegram телеканала 26 февраля.

"Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания через час после начала эфира", – утверждают в "Первом независимом".

Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы выполнили требование СБУ не предоставлять свои услуги телеканалу.

Напомним, запуск нового телеканала Виктора Медведчука планируется на апрель 2021 года. Сообщается, что телеканал будут создавать на базе львовского "Первого независимого", а возглавит его продюсер Алексей Семенов, который был главой холдинга, попавшего под санкции СНБО (112, NewsOne и Zik). Сам Алексей Семенов и президент каналов, попавших под санкции не ответили на информационные запросы журналистов.  23 февраля сообщалось, что сотрудники закрытых телеканалов Виктора Медведчука создали новую компанию под название ООО "Медиахолдинг Новости". 

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Виктора Медведчука.


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Источник: https://t.me/pnk_tv
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