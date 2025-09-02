Новый дрон «Боевой Лебедь» от поляков: на что он способен

Разработчики подчеркивают, что этот экспериментальный дрон-амфибия может выполнять широкий спектр задач как на суше, так и на воде. Основными функциями аппарата определены:

Дрон в виде лебедя

• Скрытое разведобеспечение. В носовой части аппарата установлена современная камера, позволяющая вести видеонаблюдение и сбор данных в реальном времени даже в труднодоступных условиях. Благодаря небольшим размерам и возможности двигаться по воде и суше, KACZKA может работать максимально незаметно.

• Ударные операции. Кроме разведки, дрон способен выполнять и наступательные задания. Конструкторы предусмотрели опцию оснастки его взрывным зарядом массой до 10 кг, что позволяет использовать KACZKA для атаки на вражеские укрепления, технику или другие цели.

Специалисты Академии сухопутных войск подчеркивают, что новый дрон является перспективным примером развития многофункциональных беспилотных систем. Сочетание мобильности на воде и суше открывает для военных широкие возможности в ведении тактических действий, особенно в условиях, где традиционная техника может быть малоэффективной.



Ожидается, что KACZKA привлечет внимание как представителей польских Вооруженных сил, так и иностранных делегаций, ведь современные войны все больше полагаются на автономные системы, способные действовать в разных средах. В случае успешных испытаний и адаптации к боевым условиям разработка может стать основой для серийного производства и дальнейшей интеграции в подразделения НАТО.



Премьера KACZKA на выставке MSPO-2025 станет важным сигналом о том, что польская оборонная индустрия активно развивает собственные инновационные решения для современного поля боя и готова усиливать обороноспособность союзников.



