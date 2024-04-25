Новые выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Украина продолжает поддерживать тех, кто больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы. В начале 2024 года более 1,5 миллиона граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, начали получать от правительства дополнительные социальные выплаты. Согласно данным, обнародованным Дарией Марчак, первым заместителем министра социальной политики, общая сумма таких выплат выросла впечатляющим образом, достигнув 1,3 миллиарда гривен ежемесячно.

Правительство Украины увеличивает поддержку пенсионерам из зоны ЧАЭС

Эти данные были представлены на круглом столе в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и свидетельствуют о росте выплат почти в 25 раз за последние два года. Такой рост произошел благодаря многочисленным судебным решениям, позволившим 135 тысячам проживающих в радиационно загрязненных зонах пенсионеров получить повышенные выплаты.

Тем не менее, не все испытывают положительные последствия этих перемен. Марчак также отметила существование серьезного дисбаланса в размерах назначенных пенсий между ликвидаторами аварии, не проживающими в зоне загрязнения, и проживающими на таких территориях. В частности, пенсионеры без инвалидности получают пенсии вдвое меньше, чем те, кто имеет инвалидность, что вызывает беспокойство по поводу справедливости системы.

"Ликвидаторы без установленной инвалидности получают пенсию по возрасту в 2,5 раза меньше по сравнению с ликвидаторами с инвалидностью и в 2 раза меньше лиц, получающих надбавку за проживание в зоне радиационного загрязнения. Это свидетельство несправедливости системы, которую нужно исправлять. Мы готовы предлагать изменения", – добавила Марчак.

Марчак подчеркнула готовность правительства предлагать изменения по решению этих проблем. Она считает, что пора пересмотреть схему выплат так, чтобы обеспечить большую справедливость и поддержку для всех пострадавших.