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Новые возможности для военных: изменить место службы можно через приложение "Армия+"

Правительство приняло решение, упрощающее процесс смены места службы для военнослужащих

сегодня, 17:13
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Амбарцумян Анна

15 ноября вступила в силу новая инициатива, позволяющая украинским военным подавать рапорты на перевод через мобильное приложение "Армия+". Теперь процесс стал проще, а военнослужащим не нужно получать разрешение от командира. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Новые возможности для военных: изменить место службы можно через приложение "Армия+"

приложение "Армия+". Фото из открытых источников

Упрощенная процедура перевода военных

Правительство Украины приняло постановление, упрощающее процедуру смены места службы для военных. Вместо многочисленных согласований и документов теперь нужно только предоставить копию военного билета или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядовых и сержантов разрешение от действующего командира больше не обязательно.
Кадровый центр ВСУ будет обрабатывать заявки в течение 72 часов, после чего военные получат уведомление о результате рассмотрения в приложении. В случае отказа причины будут предоставлены, а необоснованные отказы будут проверяться Министерством обороны. Перевод возможен не чаще раза в год и после полугода службы в текущем подразделении.
“Инициатива была разработана Минобороны совместно с ВСУ и общественными организациями. Функция будет доступна в приложении с 15 ноября. Это решение – возможность для каждого воина эффективнее использовать свой опыт и навыки там, где они наиболее нужны”, – говорится в сообщении.

Напомним, в приложение "Армия+" интегрированы новые электронные рапорты, чтобы облегчить доступ военных к необходимым услугам и обеспечить надлежащую поддержку. В частности, добавлены возможности предоставления рапортов для получения справок о службе, отпусках и помощи.

Кроме того, в приложении "Армия+" теперь доступна онлайн-обучение.   Это нововведение позволит военным получать важные знания в удобном формате, даже при выполнении боевых задач. Верифицированные учебные материалы помогут нашим бойцам повысить уровень подготовки, что критически важно в условиях современной войны.



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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/1094
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