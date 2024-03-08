Новые услуги в Дии: для чиновников упростили представление декларации

Украина вводит революционные изменения в процесс электронного декларирования, стремясь упростить и автоматизировать этот обязательный процедурный процесс для государственных служащих. Благодаря интеграции между порталом Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и популярным приложением "Действие", процесс декларирования теперь сводится к нескольким кликам.

Новая услуга для чиновников: в "Действии" упростили представление декларации в НАПК

Ключевые аспекты нововведения

Упрощение сбора информации: Декларантам больше не нужно тратить время на сбор документов и справок для себя и членов своих семей. Информация о недвижимости, транспортных средствах, других активах, а также доходах теперь собирается автоматически из государственных реестров.

Цифровое взаимодействие с семьей: Чиновники могут легко обратиться к своим родственникам с запросом через "Действие", и после их подтверждения информация автоматически интегрируется в декларацию.

Прозрачность и открытость данных Эта инициатива не только упрощает процесс декларирования, но и обеспечивает большую прозрачность и ответственность чиновников перед обществом. Интеграция данных способствует устранению человеческого фактора и потенциальным злоупотреблениям.

База для будущих инноваций: Отмечено, что это только начало сотрудничества с НАПК и можно ожидать дальнейшего расширения цифровых услуг, которые будут способствовать антикоррупционным мерам.

"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование – это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации – основа антикоррупционной работы власти", — добавил Федоров. .



Практические выгоды

Экономия времени и ресурсов: Упрощение процесса декларирования освобождает значительные ресурсы, которые раньше тратились на бюрократические процедуры.

Снижение риска ошибок: Автоматизация сбора информации минимизирует возможность ошибок или ложных заявлений при заполнении деклараций.

Повышение доверия граждан: Прозрачность и легкость проверки информации способствует росту доверия между гражданами и государством.

Инициатива по упрощению процесса электронного декларирования в Украине через интеграцию портала НАПК и приложения "Действие" является значительным шагом вперед в борьбе с коррупцией. Такие изменения не только облегчают жизнь чиновников, но и способствуют созданию более прозрачного и открытого управления, закладывая фундамент для будущих инноваций в сфере антикоррупционной политики.