Новые правила въезда в Израиль: как получить разрешение на поездку

Ежегодно Израиль принимает около 4,5 миллиона туристов со всего мира, включая США, Японию, страны Европейского Союза и другие государства, для которых въезд был безвизовым. Однако, начиная с 2024 года, власти Израиля ввели важные изменения в процедуре приема иностранных гостей. Каждому посетителю страны необходимо будет получить e-visa или электронное разрешение на путешествие (ETA-IL), что станет обязательным условием въезда.

Израиль вводит электронное разрешение на поездку для туристов

Нововведение в системе въезда: что такое ETA-IL?

ETA-IL – это новая цифровая система, введенная правительством Израиля, позволяющая значительно упростить процесс получения разрешения на въезд. Эта система не только оптимизирует управление потоками туристов, но и ужесточает меры безопасности, отслеживая информацию о въезде и выезде посетителей.

Процесс получения ETA-IL: шаг за шагом

Для получения ETA-IL необходимо заполнить онлайн форму, указав основные личные данные. После проверки заявки, которая длится до 72 часов, вы получите электронное разрешение по электронной почте. Стоимость получения ETA-IL символична, что делает процесс доступным для широкого круга туристов.

Преимущества новой системы

Ключевым преимуществом ETA-IL является его скорость и удобство по сравнению с традиционными визами. Электронное разрешение действует два года и позволяет краткосрочное пребывание в Израиле до трех месяцев, что идеально подходит для туристов и деловых людей.

Почему это важно для международных путешественников?

Обновление в правилах въезда является частью глобальных тенденций цифровизации управления границами, направленных на обеспечение большей безопасности и в то же время улучшение опыта посетителей. Израиль присоединяется к числу стран, использующих передовые технологии для создания более прозрачного и эффективного въездного процесса.