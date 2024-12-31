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Новые правила пересечения границы для водителей: что изменится с 1 января 2025 года

Что изменилось в процессе оформления «Зеленой карты» для поездок за границу

сегодня, 15:00
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Амбарцумян Анна

С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу важное изменение для всех водителей, пересекающих границу. Теперь для того чтобы оформленная "Зеленая карточка" стала действительной, нужно будет подождать до следующего дня после оформления. Какие еще изменения ждут водителей и как избежать проблем на границе?

Новые правила пересечения границы для водителей: что изменится с 1 января 2025 года

Очередь на границе. Фото из открытых источников

Согласно новому Закону Украины №3720 "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", изменения коснутся процедуры оформления международного страхового сертификата "Зеленая карта". Теперь этот документ вступит в силу только с начала следующих суток после оформления. Это означает, что водители не смогут пересекать границу в день, когда они заключили договор.

Основные изменения:

  • Договор "Зеленая карта" будет действителен с 00:00 часов на следующий день после оформления, только после внесения информации в Единую централизованную базу МТСБУ.

  • Сертификат необходимо оформлять минимум за день до запланированного выезда.

  • Без актуального сертификата может быть отказано в пересечении границы.

Эти нововведения имеют целью уменьшить количество непредвиденных ситуаций и обеспечить стабильность страховой системы. Поэтому важно планировать оформление страховых документов заранее.

Документы, оформленные до 1 января 2025 года, остаются действительными до истечения срока действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей вступает в силу с 1 января 2025 года. Стоимость полисов вырастет.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zelena-kartka-bude-diiaty-lyshe-na-nastupnyi-den-pislia-oformlennia-vazhlyvi-zminy-z-2025-roku
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