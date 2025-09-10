Новые подробности по делу Ильи Витюка

Эксчельник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк вышел из СИЗО под залог в размере 9 миллионов гривен. Об этом сообщила представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, уточнив, что средства были внесены 9 сентября по договоренности с его защитой.

Илья Витюк

Витюк получил подозрение от НАБУ и САП по делу о незаконном обогащении. Следствие выясняет обстоятельства приобретения семьей квартиры, которую, по версии антикоррупционных органов, купили по значительно заниженной цене.

В самой СБУ, комментируя подозрение, назвали ее "местой" за задержание в конце июля нескольких работников НАБУ, которых спецслужба обвинила в коррупции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Минобороны России заявило о массированной ночной атаке по украинским оборонно-промышленным предприятиям в нескольких регионах. Под удар по их словам попали объекты в Виннице, Львове, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях.





Российская сторона утверждает, что целью ударов были предприятия, занимавшиеся производством и ремонтом бронетехники и авиационного оборудования, в том числе двигателей и беспилотников. Среди пораженных объектов названы Львовский бронетанковый завод и Львовский авиаремонтный завод (ЛДАРЗ), где, по версии Минобороны России, изготовляли беспилотники большой дальности.





В Москве заявили, что "все определенные цели были поражены", и отрицали, что во время этой атаки намеревались избивать по территории Польши. По данным ведомства, примененные дроны якобы не могут преодолевать дистанцию более 700 километров, поэтому их полет в воздушном пространстве Польши считают маловероятным. Россия также сообщила, что готова провести консультации по польскому Минобороны в связи с инцидентом вокруг беспилотников.

