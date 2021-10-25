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Новые ПДД с 1 ноября: что изменится для украинцев

В правилах добавлены новые знаки и обновлена дорожная разметка

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Новые ПДД с 1 ноября: что изменится для украинцев

Изменения в ПДД вступят в силу с ноября, фото из открытых источников

Согласно постановлению от 29 сентября 2021 № 1091 "О внесении изменений в Правила дорожного движения" новые изменения будут действовать с 1 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства. Среди новых ограничений — скорость на трассах. Новые правила устанавливают минимальное значение скорости движения автомобиля на различных полосах движения. Полосы отделяются разметкой разной ширины.

Также в правила внесены понятия "велосипедной полосы", "велосипедного переезда", "выезда велосипедистов", "дороги со встречной велосипедной полосой" и новые знаки для их обозначения. Согласно новым правилам, велосипедисты должны проезжать перекресток через специальный велосипедный переезд или в соответствии с требованиями правил. В новых правилах немало объяснений, как должны двигаться водители двухколесных транспортных средств и вводятся новые ограничительные знаки. В тексте объясняется, как могут ехать велосипедисты, если нет специальных полос.

В правилах появляются новые понятия смежного перехода с переездом для велосипедистов и диагонального пешеходного перехода. Так, смежный пешеходный переход и велосипедный переезд обустраиваются там, где между ними расстояние не более 0,4 метра.

В правилах определены различные типы дорог — европейская сеть дорог (буквы и цифры белого цвета на зеленом фоне), обозначаемые буквой Е, буквой М — международные, буквой Н — национальные (буквы и цифры белого цвета на красном фоне). Буквой Р — региональные, буквой Т — территориальные (буквы белого цвета на синем фоне), буквой В — областные, буквой С — районные (буквы черного цвета на белом фоне). В правилах добавлены новые знаки и обновлена дорожная разметка. Объем приложения — 50 страниц с рисунками. Скачать приложение можно здесь.

Как сообщал портал "Комментарии", владелец "евробляхи" сжег свой автомобиль и снял все на видео. Мужчина, который имел в собственности авто с европейскими номерами, сжег его в знак протеста против крупных цен на растаможку машины. Таким образом владелец "евробляхи" выразил свой протест.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pravil-dorozhnogo-ruhu-i290921-1091
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