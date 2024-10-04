Новые нормы экономического бронирования в Украине: детали от Железняка

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что в правительстве приняли решение по экономическому бронированию от мобилизации. По его словам, сейчас рассматривают несколько моделей и пока ждут окончательное "решение политического руководства".

В правительстве одобрили экономическое бронирование и ждут решения политического руководства

“Сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства". Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты”, — отметил Железняк.

Изменение подхода к бронированию также предполагает смещение акцента из критичности предприятия на критичность позиции работника. Это означает, что работники, чья деятельность считается критической для функционирования экономики и общества, получат возможность ежемесячно подтверждать свой статус, что убережет их от мобилизации в течение определенного периода.

"Не буду комментировать за или против, но я до конца так и не понял зачем нам ежемесячное (вместо имеющегося ежеквартального) подтверждения зарплаты", — написал нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — Правительство обратило внимание на потенциал "экономического бронирования", которое, по оценкам Министерства экономики, может принести около 100 млрд грн дополнительных поступлений. Этот механизм, направленный на борьбу с теневой экономикой может стать ключевым в обеспечении потребностей украинской армии и социальных программ в стране.