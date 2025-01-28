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Новые налоговые правила для мобилизованных ФЛП: что изменилось

Физические лица предприниматели во время военной службы получают существенные налоговые льготы

28 января 2025, 20:23
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Амбарцумян Анна

С 1 декабря 2024 года мобилизованные физические лица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые получили новые налоговые льготы. Государственная налоговая служба Украины обновила перечень налогов, от которых они освобождаются во время военной службы. Как воспользоваться этими льготами и какие документы необходимо предоставить, рассказываем поподробнее.

Новые налоговые правила для мобилизованных ФЛП: что изменилось

Фото: tax.gov.ua

Кто освобождается от налогов и при каких условиях

На период мобилизации ФЛП и самозанятые лица освобождаются от:

  • начисление, уплаты и представление отчетности по налогу на доходы физических лиц;

  • начисление, уплаты и представление отчетности по единому налогу;

  • уплаты военного сбора, входящего в состав налоговой отчетности.

Чтобы получить это увольнение, необходимо подать в налоговую инспекцию по месту регистрации:

  • заявление;

  • копию военного билета или иного документа, подтверждающего мобилизацию.

Документы можно подать в течение 10 дней после завершения военной службы, а если лицо находилось на лечении – в течение 10 дней после окончания лечения.

Как быть с работниками

Если у мобилизованного ФЛП есть наемные работники, он может уполномочить другое лицо осуществлять выплату зарплаты и уплату налогов. После демобилизации у мобилизованного лица будет 180 дней, чтобы погасить налоговые обязательства без начисления штрафов и санкций.

Такие изменения внедрены Законом Украины №4113-IX от 4 декабря 2024, предусматривающий новую редакцию пункта 25 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепы готовят новые налоги для украинцев — планируют облагать налогом цифровые платформы, такие как Uklon, Bolt и Glovo. В Раде прогнозируют получение прибыли до 10 млрд грн ежегодно. Основная ставка налога, вероятно, составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей, пишет издание Оboz.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhavna-podatkova-sluzhba-pro-novi-pravyla-dlia-mobilizovanykh-fop
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