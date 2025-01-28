Новые налоговые правила для мобилизованных ФЛП: что изменилось

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Амбарцумян Анна
С 1 декабря 2024 года мобилизованные физические лица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые получили новые налоговые льготы. Государственная налоговая служба Украины обновила перечень налогов, от которых они освобождаются во время военной службы. Как воспользоваться этими льготами и какие документы необходимо предоставить, рассказываем поподробнее.
Фото: tax.gov.ua
На период мобилизации ФЛП и самозанятые лица освобождаются от:
начисление, уплаты и представление отчетности по налогу на доходы физических лиц;
начисление, уплаты и представление отчетности по единому налогу;
уплаты военного сбора, входящего в состав налоговой отчетности.
Чтобы получить это увольнение, необходимо подать в налоговую инспекцию по месту регистрации:
заявление;
копию военного билета или иного документа, подтверждающего мобилизацию.
Документы можно подать в течение 10 дней после завершения военной службы, а если лицо находилось на лечении – в течение 10 дней после окончания лечения.
Как быть с работниками
Если у мобилизованного ФЛП есть наемные работники, он может уполномочить другое лицо осуществлять выплату зарплаты и уплату налогов. После демобилизации у мобилизованного лица будет 180 дней, чтобы погасить налоговые обязательства без начисления штрафов и санкций.
Такие изменения внедрены Законом Украины №4113-IX от 4 декабря 2024, предусматривающий новую редакцию пункта 25 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепы готовят новые налоги для украинцев — планируют облагать налогом цифровые платформы, такие как Uklon, Bolt и Glovo. В Раде прогнозируют получение прибыли до 10 млрд грн ежегодно. Основная ставка налога, вероятно, составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей, пишет издание Оboz.
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