Новые категории ВПЛ: украинские семьи получат дополнительные выплаты от государства

Власти Украины приступили к разработке важных изменений в порядке предоставления помощи переселенцам, что позволит значительно расширить круг лиц, имеющих право на получение социальных выплат. Эта инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, столкнувшихся с трудностями в результате внутренней миграции.

В Кабмине хотят расширить категории переселенцев для получения выплат

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предлагают внести изменения в действующее постановление, регулирующее механизмы поддержки ВПЛ. Основной целью данных изменений является обеспечение доступа к социальным выплатам более широкому кругу переселенцев, включая тех, кто ранее не мог претендовать на подобную помощь.

Среди предложенных категорий лиц, которые будут иметь право на получение государственной поддержки, значатся:

- Дети, находящиеся на патронатном воспитании, а также сами патронатные воспитатели.

- Дети, устроенные в семью родственников, знакомых, приемные семьи или детские дома семейного типа.

- Тяжелобольные лица, не имеющие статуса инвалида.

Кроме того, предлагается предоставить право на получение выплат следующим категориям граждан, если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 9444 гривен:

- Лица предпенсионного возраста.

- Лица с инвалидностью III группы.

- Опекуны детей до 3 лет или детей, нуждающихся в уходе до 6 лет.

- Семьи со студентами дневной или дуальной формы обучения до 23 лет.

Эти изменения направлены на создание более инклюзивной системы социальной поддержки, которая будет способствовать интеграции ВПЛ в общество и улучшению их жизненных условий. Ведомство подчеркивает, что такие меры помогут не только облегчить материальное положение переселенцев, но и внесут вклад в укрепление социальной стабильности в стране.

На данный момент инициатива находится на стадии разработки, и в ближайшее время ожидается официальное утверждение соответствующих изменений. Это станет важным шагом на пути к расширению доступа к социальной поддержке для уязвимых слоев населения, что является приоритетной задачей государственной политики в сфере социальной защиты.