Новые фронты могут ослабить РФ в противостоянии с Украиной: какая вероятность их открытия

Российское вторжение в Украину, открытая фаза которого произошла 24 февраля, продолжается уже 33-й день. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что если у России будут открываться новые фронты в других странах, то это бы существенно помогло Украине бороться с нападением РФ. Какова вероятность, что такие фронты откроются? Если не сейчас, то, когда Россия может начать терять контролируемый ей территории вне РФ или территории собственно РФ в нынешнем виде? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Всерьез рассчитывать на то, что какие-то третьи силы помогут Украине – это несколько наивно

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан отмечает, что в любой войне второй фронт – это всегда преимущества для того государства, которое держит основной удар.

"Следовательно, – продолжает он, – для Украины даже угроза каких-то боевых действий против России в других частях света – это позитив. Как бы это цинично не звучало. Ведь сама угроза заставляет рашистов держать какие-то подразделения их вооруженных сил на проблемных для них участках их границы, не имея возможности перебросить их в Украину".

В то же время, вероятность начала вооруженных столкновений с участием РФ и других государств – крайне низкая, считает эксперт.

Вадим Трюхан аргументирует:

"Япония не пойдет дальше политических заявлений. В Грузии у власти – пророссийские политики, которым и в голову не придется попытаться восстановить территориальную целостность своего государства. В Молдове для решения вопроса Приднестровья отсутствует соответствующая военная способность. Остается вопрос Нагорного Карабаха. Однако Кремль не рискнет воспрепятствовать Азербайджану завершить начатое в 2020 году – полное восстановление территориальной целостности. Следовательно, всерьез рассчитывать на то, что какие-то третьи силы помогут Украине – это несколько наивно. Единственное, что может произойти – прилетит "черный лебедь" (неожиданный фактор), который сломает нынешний сценарий. Таким "черным лебедем" может, например, стать наступление талибов на Таджикистан. Ведь угрозу из Афганистана Москва не заметить не сможет – и будет вынуждена направить на ее ликвидацию достаточно значительные силы".

Недавнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе показало, что вариант дополнительных фронтов возможен

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует: сегодняшняя борьба Украины против России показала, что заявления о военной мощи агрессора – такие же пустые, как и российские новости.

"Армия – это продолжение проблем общества. И если общество терпит коррупцию, то она будет и в армии, – поясняет эксперт. – При этом, Россия наделала кучу территориальных проблем на своем пограничье. Грузия, Молдова, внутренние проблемы – это всё может выплыть, если Украина будет целенаправленно доказывать, что российская военная мощь на бумаге и в реальности – разные вещи".

По мнению Богдана Петренко, недавнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе, где Россия должна поддерживать Армению, показало, что вариант дополнительных фронтов возможен. Но для этого, уверен конфликтолог, нужно сделать две вещи.

"Первая – это продолжать борьбу в Украине, демонстрируя, что Россия не так страшна, как ее сами россияне воспринимают. Более того, в результате нашей борьбы Кремль будет вынужден ослаблять свое военное присутствие в других регионах. То есть мы работаем и над количественным, и над качественным снижением боеспособности России, – отмечает эксперт. – А второе – работать с общественным мнением регионов самой России и стран, имеющих территориальные проблемы с РФ. Выполнение этих двух факторов существенно усугубит и антироссийские настроения и желание других стран восстановить свою территориальную целостность".

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