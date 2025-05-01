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Новые детали соглашения США и Украины: речь идет о 57 полезных ископаемых

В соглашении о полезных ископаемых существует перечень добычи 57 минералов в Украине.

1 мая 2025, 10:17
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Slava Kot

Подписанное соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" имеет перечень полезных ископаемых, в отношении которых оно будет работать. Речь идет о 57 минералах на территории Украины.

Новые детали соглашения США и Украины: речь идет о 57 полезных ископаемых

Соглашение касается добычи 57 полезных ископаемых

Соглашение содержит список из 57 полезных ископаемых, попавших в договор. В нем говорится о таких ресурсах, как марганец, уран, фтор, скандий, цирконий, литий, теллур, рубидий, нефть и природный газ. Значительную роль играет также потенциальная добыча бериллия, гольмия, самария, индия, рутения, платины, графита, гадолиния, иридия, ниобия, никеля и сурьмы.

В перечень также входят тантал, тулий, золото, хром, эрбий, цезий, барит, цинк, европий, алюминий, палладий, иттрий, ванадий и родий. Часть этих ископаемых, включая лантан, празеодим, диспрозии, церии и неодим, относятся к редкоземельным элементам, критически важным для современных технологий в создании электромобилей, компьютеров и оружия.

Также в списке присутствуют такие полезные ископаемые, как титан, висмут, магний, калий, иттербий, лютеций, мышьяк, гафний, германий, кобальт и плавиковый шпат.

Согласно подписанному договору, соглашение не регулирует добычу других полезных ископаемых, не попавших в список. Однако этот список можно расширить или сузить с согласия обеих сторон.

Украина инвестирует в общий фонд доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи этих ископаемых. Вклад США будет зачисляться благодаря новой военной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Трампа на соглашение с Украиной о полезных ископаемых.

Также "Комментарии" писали, что Медведев бурно отреагировал на соглашение США и Украины о полезных ископаемых.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/1/7210648/
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