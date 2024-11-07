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Новые цифровые возможности для бизнеса: бета-тест пяти услуг в портале "Дія"

Украинский бизнес переходит на новый уровень цифровизации

сегодня, 14:03
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Амбарцумян Анна

5 ноября 2024 г. начался бета-тест пяти новых государственных услуг для предпринимателей на портале "Дія". Теперь украинские бизнесмены могут оформлять важные документы, включая трудовые договоры и регистрацию кассовых аппаратов без необходимости посещения государственных учреждений. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Новые цифровые возможности для бизнеса: бета-тест пяти услуг в портале "Дія"

Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Благодаря платформе "е-Предприниматель", предприниматели теперь смогут быстрее и удобнее управлять основными процессами своей деятельности. Запуск нового сервиса позволяет сэкономить время, избежать бумажной бюрократии и упрощает налоговые процедуры. Новые услуги Министерства цифровой трансформации уже доступны для бета-тестирования на портале "Дія".

Какие услуги можно протестировать

В рамках платформы "е-Предприниматель" доступны следующие услуги для бизнеса:

  • Уведомление об использовании единого счета – инструмент для упрощенного и прозрачного уплаты налогов.

  • Уведомление о принятии работника на работу – онлайн-оформление трудовых договоров, что ускоряет процесс найма.

  • Заявление о регистрации РРО – цифровая регистрация классического кассового аппарата.

  • Заявление о регистрации ПРРО – регистрация кассового аппарата без посещения учреждений.

  • Уведомление об объектах налогообложения (форма 20-ОПП) – упрощение процедуры уведомления о новых объектах налогообложения.

Раньше для запуска бизнеса или регистрации нового объекта предпринимателям приходилось обращаться в несколько государственных учреждений, тратя больше месяца на оформление документов. Теперь этот процесс сократился до 20 минут, позволяя сосредоточиться на развитии бизнеса вместо бюрократических процедур.

Поддержка международных партнеров

Сервис "е-Предприниматель" был разработан Министерством цифровой трансформации при поддержке проектов EU4DigitalUA и DT4UA, финансируемых Европейским Союзом и реализуемых Академией электронного управления Эстонии. Коммуникационная поддержка обеспечена Фондом административной и государственной политики (FIIAPP).

Внедрение новых цифровых инструментов для бизнеса помогает сделать процессы более прозрачными, снизить нагрузку на государственные учреждения и повысить удобство взаимодействия бизнеса с государством.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/piat-novykh-derzhavnykh-posluh-dlia-biznesu-tsyfrovizovano
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