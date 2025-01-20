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Новой почтой можно отправить посылку всего за одну гривну – условия программы

Новая почта присоединилась к поддержке военных

сегодня, 17:15
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Амбарцумян Анна

Логистический гигант Новая почта присоединилась к инициативе поддержки защитников Украины. Благодаря национальной программе "Плюсы" в приложении Армия военнослужащие могут пользоваться специальными предложениями на доставку. В частности, в прифронтовых отделениях теперь можно отправлять или получать посылки до 30 кг всего за гривну. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новой почтой можно отправить посылку всего за одну гривну – условия программы

Новая почта. Фото из открытых источников

Новая почта стала третьей компанией, поддержавшей программу "Плюсы" в приложении Армия. Ее цель – создание удобного и человечного сервиса для защитников и защитниц Украины.

"Новая почта, равно как и военные, понимает — каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, "язык" или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов – быть теплым, человечным сервисом для военных. И этот принцип полностью совпадает с принципами Новой почты. Поэтому мы рады, что они присоединились к нашей программе", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением достаточно сгенерировать штрихкод в приложении Армия и показать его оператору отделения. По условиям программы, военные могут создавать три штрихкода ежемесячно. Специальная доставка действует в прифронтовых регионах – Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Национальная программа "Плюсы" стартовала в декабре 2024 года. Ее инициатива – объединить большой бизнес для поддержки военных. Первыми партнерами стали "Укрзализныця", предоставляющая билеты из спецрезерва, и "Укрнафта", предлагающая скидки на топливо и меню. На сегодняшний день военнослужащие уже приобрели более 3 000 билетов и сэкономили на покупке 440 000 литров горючего.

Программа приглашает бизнес присоединяться к инициативе. Стать плюсом может каждый, подав заявку по ссылке .

Напомним, воинские части Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии теперь смогут ежедневно представлять отчеты о поражении врага через инновационное приложение "Армия+". Это нововведение должно стать важным шагом к более объективной и прозрачной статистике, которая позволит отслеживать реальную эффективность командиров и подразделений в борьбе с агрессором.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/nova-poshta-doyednalasya-do-programi-plyusi-u-zastosunku-armiya
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