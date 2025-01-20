Новой почтой можно отправить посылку всего за одну гривну – условия программы

Логистический гигант Новая почта присоединилась к инициативе поддержки защитников Украины. Благодаря национальной программе "Плюсы" в приложении Армия военнослужащие могут пользоваться специальными предложениями на доставку. В частности, в прифронтовых отделениях теперь можно отправлять или получать посылки до 30 кг всего за гривну. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Новая почта. Фото из открытых источников

Новая почта стала третьей компанией, поддержавшей программу "Плюсы" в приложении Армия. Ее цель – создание удобного и человечного сервиса для защитников и защитниц Украины.

"Новая почта, равно как и военные, понимает — каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, "язык" или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов – быть теплым, человечным сервисом для военных. И этот принцип полностью совпадает с принципами Новой почты. Поэтому мы рады, что они присоединились к нашей программе", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для того чтобы воспользоваться этим предложением достаточно сгенерировать штрихкод в приложении Армия и показать его оператору отделения. По условиям программы, военные могут создавать три штрихкода ежемесячно. Специальная доставка действует в прифронтовых регионах – Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Национальная программа "Плюсы" стартовала в декабре 2024 года. Ее инициатива – объединить большой бизнес для поддержки военных. Первыми партнерами стали "Укрзализныця", предоставляющая билеты из спецрезерва, и "Укрнафта", предлагающая скидки на топливо и меню. На сегодняшний день военнослужащие уже приобрели более 3 000 билетов и сэкономили на покупке 440 000 литров горючего.

Программа приглашает бизнес присоединяться к инициативе. Стать плюсом может каждый, подав заявку по ссылке .

Напомним, воинские части Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии теперь смогут ежедневно представлять отчеты о поражении врага через инновационное приложение "Армия+". Это нововведение должно стать важным шагом к более объективной и прозрачной статистике, которая позволит отслеживать реальную эффективность командиров и подразделений в борьбе с агрессором.