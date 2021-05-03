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Новости с передовой: соблюдали ли оккупанты режим тишины на Пасху

Представители ООС рассказали о ситуации на Востоке во время пасхальных праздников

сегодня, 09:05
Автор:

Кириєнко Анна

На Пасху в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщили на Facebook-странице штаба ООС.

Новости с передовой: соблюдали ли оккупанты режим тишины на Пасху

Ситуация на Донбассе: были ли обстрелы со стороны оккупантов на Пасху. Фото: openmedia.io

Огонь был открыт вблизи населенного пункта Екатериновка. Скорее всего, оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов. То есть вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня.

О нарушении уже проинформировали представителей ОБСЕ. Сегодня, 3 мая, было зафиксировано еще одно нарушение прекращения огня. Стреляли неподалеку от населенного пункта Пески. Для нанесения удара использовали стрелковое оружие.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, ранее журналист-международник рассказал, какое будущее ждет Россию.

Последние действия и заявления многих европейских политиков демонстрируют общее ухудшение отношения к Российской Федерации. К этому привела постоянная агрессия РФ в Украине и других странах.

По мнению эксперта Ивана Яковины, теперь от ЕС России следует ожидать значительных санкционных "выпадов". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее руководитель отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонид Кравчук рассказал, как строить переговоры с Путиным.

Политик отмечает, что президент РФ — вовсе не простой собеседник. Однако Кравчук считает, что Украина все равно способна взять его за "больное место". Подробности — в нашем материале.



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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1110323109460304
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