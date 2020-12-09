Новогодние традиции королевской семьи Великобритании

В каждой семье есть свои новогодние традиции, в королевской тоже. Что делают во время зимних праздников члены монаршей семьи и удастся ли им сохранить свои обычаи во время пандемии, давайте поинтересуемся.

Как празднуют Новый год члены монаршей семьи

1. Празднование всей семьей

Как водится, Новый год члены Британской королевской семьи проводят вместе в Сандрингемском дворце. Но на этот раз каждый будет праздновать отдельно у себя дома. Елизавета II и принц Филипп останутся в Виндзорском замке, где они живут уже почти год.

2. Украшение елки

Ежегодно дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма помогали своей бабушке Кэрол украшать елку. На этот раз они воздержатся от традиции. К этой проблеме нашли современный подход, поэтому Кэрол Миддлтон будет спрашивать внуков в онлайн-режиме, куда повесить ту или иную игрушку.

3. Праздничные открытки

Эта традиция останется неизменной. Ежегодно члены королевской семьи отправляют более 800 праздничных открыток с подписями и пожеланиями. Открытки готовят в течение года, чтобы успеть подписать и отправить всем подданным.

4. Служба в церкви

На этот раз королевские особы не придут на традиционную службу в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, чтобы избежать толпы и возможности заражения коронавирусом.

5. Подарки



Ранее члены монаршей семьи дарили смешные и теплые подарки друг другу. Будут ли они обмениваться подарками на этот раз и как это будет происходить, пока неизвестно.

Сайт "Комментарии" желает вам положительных новогодних праздников и рекомендует прочитать советы главы ВОЗ, как безопасно встретить Новый год.

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