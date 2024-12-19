Новогодние елки Украины, вошедшие в книгу рекордов

Зимние праздники уже на подходе, и сложно представить их без яркой новогодней елки. В Украине устанавливают не только традиционные деревья, но и создают поражающие масштабами и оригинальностью. Ежегодно украинцы доказывают, что у их креатива нет предела, а их работы попадают в Книгу рекордов Украины.

Елочные рекорды: самая высокая, вращающаяся и самая креативная

Харьковская гигантская елка

В 2019 году Харьков удивил Украину самой высокой новогодней елкой. Ее высота составляла 40 метров и 49 сантиметров. Особенностью этой елки была уникальная световая иллюминация: 16 миллионов цветов создавали 15 разных сюжетов. Для этого понадобилось около 30 км проволок. Эта авторская работа стала подлинной гордостью города.

Вращающаяся елка в Виннице

В том же 2019 году в Виннице установили первую в Украине елку, которая могла вращаться вокруг своей оси. Высота металлической конструкции составляла 29 метров, а ее вес превышал 75 тонн. Елка стала технологическим чудом, поразившим даже представителей Книги рекордов Украины.

Автоелка из Харькова

В 2020 году Харьков снова привлек внимание своим рекордом. В этот раз местные водители создали "автоелку" из 1065 автомобилей. Длина конструкции составляла 233 метра, а ширина – 96 метров. Этот рекорд значительно превысил предыдущий, когда "елку" собрали из 348 машин. Желающих приобщиться к акции было настолько много, что очередь из автомобилей растянулась на несколько километров.

Елка из монет в Доброславе

В 2021 году в Доброславе на Одесщине появилась необычная новогодняя елка, созданная из монет. На нее ушло 9800 монет, а высота дерева достигала трех метров. Идея этого проекта объединила все общество: взрослые и дети вместе собирали монеты, чтобы создать уникальный праздничный символ.

Вышитая елка из Жовквы

В 2023 году в Жовкве, Львовская область, установили патриотическую елку с вышитыми игрушками. Мастер Галина Ковальская изготовила 150 украшений из нитей и декоративных элементов. Игрушки посвятили Вооруженным Силам Украины и детям военных, придав празднику особое содержание.

Украинские новогодние елки не просто украшают города, но и становятся символами творчества, единства и поддержки. Каждый год они удивляют нас все больше, добавляя к зимним праздникам незабываемые впечатления.