Нового урожая ждать еще рано: почему в Украине будут продолжать дорожать яблоки

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на наблюдение аналитиков проекта EastFruit.

Яблоки подорожали. Фото из открытых источников

По их словам, длительное время эти фрукты оставались в стабильном диапазоне цен. Однако недавно ситуация несколько поменялась.

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"На сегодняшний день большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", — отметили эксперты.

Таким образом, запасов прошлогоднего яблока становится меньше, а фруктов нового урожая в продажах еще нет. В связи с дождливой и холодной весной сезонность раннего яблока все еще задерживается. По мнению аналитиков, цена на яблоки и дальше будет расти. Пока новый урожай полностью не заполнит полки магазинов и рынков. Сейчас их стоимость в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, эксперты В 2022 цена яиц побила все предыдущие рекорды, резко подскочив в стоимости на 50%. Тогда, десяток яиц стоил даже – 90 грн. Однако такая тенденция уже позади. В ближайшие несколько месяцев – яйца будут только дешеветь.

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