Нового урожая ждать еще рано: почему в Украине будут продолжать дорожать яблоки

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на наблюдение аналитиков проекта EastFruit.
Яблоки подорожали. Фото из открытых источников
По их словам, длительное время эти фрукты оставались в стабильном диапазоне цен. Однако недавно ситуация несколько поменялась.
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Таким образом, запасов прошлогоднего яблока становится меньше, а фруктов нового урожая в продажах еще нет. В связи с дождливой и холодной весной сезонность раннего яблока все еще задерживается. По мнению аналитиков, цена на яблоки и дальше будет расти. Пока новый урожай полностью не заполнит полки магазинов и рынков. Сейчас их стоимость в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, эксперты В 2022 цена яиц побила все предыдущие рекорды, резко подскочив в стоимости на 50%. Тогда, десяток яиц стоил даже – 90 грн. Однако такая тенденция уже позади. В ближайшие несколько месяцев – яйца будут только дешеветь.
Читайте на сайте "Комментарии", — Из-за резкого подорожания макарон в Италии созвали срочное кризисное совещание В Италии потребители обвинили производителей макарон в спекуляциях и подали официальную жалобу в правительство, с просьбой провести расследование из-за существенного повышения цен на эту продукцию.
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