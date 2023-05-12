logo

BTC/USD

26592.50

ETH/USD

1781.44

LTC/USD

79.22

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Нового урожая ждать еще рано: почему в Украине будут продолжать дорожать яблоки
commentss НОВОСТИ Все новости

Нового урожая ждать еще рано: почему в Украине будут продолжать дорожать яблоки

В конце сезона в Украине в среднем в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подскочили в цене яблоки. Эксперты нашли объяснение таким изменениям

сегодня, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на наблюдение аналитиков проекта EastFruit.

Нового урожая ждать еще рано: почему в Украине будут продолжать дорожать яблоки

Яблоки подорожали. Фото из открытых источников

По их словам, длительное время эти фрукты оставались в стабильном диапазоне цен. Однако недавно ситуация несколько поменялась.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"На сегодняшний день большинство украинских производителей заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. Те садоводы, которые еще располагают достаточными объемами яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на эти фрукты", — отметили эксперты.

Таким образом, запасов прошлогоднего яблока становится меньше, а фруктов нового урожая в продажах еще нет. В связи с дождливой и холодной весной сезонность раннего яблока все еще задерживается. По мнению аналитиков, цена на яблоки и дальше будет расти. Пока новый урожай полностью не заполнит полки магазинов и рынков. Сейчас их стоимость в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что будет с ценами на яйца летом и сколько они стоят сейчас, эксперты В 2022 цена яиц побила все предыдущие рекорды, резко подскочив в стоимости на 50%. Тогда, десяток яиц стоил даже – 90 грн. Однако такая тенденция уже позади. В ближайшие несколько месяцев – яйца будут только дешеветь.

Читайте на сайте "Комментарии", — Из-за резкого подорожания макарон в Италии созвали срочное кризисное совещание В Италии потребители обвинили производителей макарон в спекуляциях и подали официальную жалобу в правительство, с просьбой провести расследование из-за существенного повышения цен на эту продукцию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!