Новое поколение Бета: что изменят дети 2025 года

Уже в 2025 году мир встретит первых представителей нового поколения, называемого Бета, которые должны стать символом глобальных изменений и интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Рожденные в постпандемическое время, эти дети выросли в мире, где устойчивое развитие превратилось из превосходства в ожидания. Социальный исследователь и футурист Марк Маккриндл прогнозирует, что к 2035 году они будут составлять 16% мирового населения, а их жизнь будет неотделима от автоматизации и искусственного интеллекта.

Поколение Бета: дети будущего в мире роботов

"Поколение Бета" будет продолжаться до примерно 2039 года и сменит поколение "Альфа", охватывавшее период с 2010 по 2024 год. Они будут свидетелями растущей роли технологий в каждом аспекте жизни, от образования до здравоохранения.

МакКриндл отмечает, что дети поколения "Бета" рождаются в то время, когда мир сталкивается с серьезными социальными вызовами, такими как изменение климата, глобальные демографические изменения и быстрая урбанизация.

"Это поколение будет воспитываться в условиях, когда устойчивое развитие является не только желанным, но и обязательным аспектом их жизни", — объясняет он.

Кроме того, представители поколения Z, родители нового поколения "Бета", могут относиться к использованию социальных сетей иначе, чем миллионеры. МакКриндл комментирует: "Миллениалы использовали социальные сети для документирования жизни своих детей, тогда как поколение Z более сознательно до вызовов и позитивов этого использования с раннего возраста."

Исследователь поколений Джейсон Дорси добавляет, что "Бета" будут рождаться и расти в постпандемическом мире, который станет для них частью уроков истории.