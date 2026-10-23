Новая встреча Зеленского и Мадьяра вновь под вопросом: в чем причина

Европейские лидеры обсуждают, кто мог бы представлять страны Европы на возможных прямых переговорах с Владимиром Путиным о завершении войны против Украины. Как сообщает The Telegraph, в предварительный список вошли пять политиков, с которыми, по данным издания, уже связывались по поводу потенциального участия в дипломатическом процессе.

Владимир Зеленский и Петер Мадяр. Фото: сайт Офиса президента Украины

Среди рассматриваемых кандидатур – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, глава правительства Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

При этом окончательное решение о том, кто именно будет представлять Европу, пока не принято. Более того, обсуждается вариант, при котором к переговорам отправится не один уполномоченный политик, а группа европейских лидеров. Об этом The Telegraph рассказал источник, знакомый с ходом консультаций.

Такой формат мог бы снизить риск разногласий между странами и позволить избежать споров вокруг выбора единственного представителя. Предыдущие попытки согласовать общую кандидатуру для европейской стороны, как отмечает издание, не привели к результату.

Вопрос о прямом диалоге с Кремлем становится все актуальнее на фоне обсуждений возможного мирного урегулирования войны в Украине. В европейских столицах, по данным публикации, растет понимание того, что в определенный момент может потребоваться согласованная позиция для переговоров с российским руководством.

Однако само обсуждение кандидатур не означает, что переговоры уже согласованы или что Москва готова к компромиссу. Пока речь идет о возможном механизме представительства Европы, а не об утвержденной дипломатической миссии.

Дополнительную сложность создает необходимость согласовать интересы государств ЕС и европейских партнеров за его пределами. Включение в список премьера Норвегии, не входящей в Евросоюз, показывает, что обсуждение может затрагивать более широкий европейский формат.

Главный вопрос теперь – удастся ли европейским лидерам договориться о едином подходе и получить реальную возможность влиять на переговорный процесс, если он начнется.

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