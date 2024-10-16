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Новая порция лжи: российские СМИ подделывают фото для дискредитации ВСУ

Центр противодействия дезинформации раскрывает фейк об украинских военных в Курской области

сегодня, 16:27
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Черновалова Кристина

Российские пропагандисты продолжают создавать фейковые новости, пытаясь дискредитировать украинскую армию. В этот раз они распространили ложную информацию о 61-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, которая якобы совершила жестокие действия против мирных жителей в Курской области. Пропагандисты утверждали, что украинские военные "похвастались" фотографиями замученных людей.

Новая порция лжи: российские СМИ подделывают фото для дискредитации ВСУ

Российские фейковые новости: ложь о ВСУ в Курской области

Центр противодействия дезинформации после проверки сообщил, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле, российские медиа взяли старую фотографию и с помощью фоторедактора изменили текст на снимке, чтобы представить украинских военных в негативном свете. Подобные фальсификации направлены на то, чтобы создать негативный образ украинских защитников и взорвать их репутацию.

Новая порция лжи: российские СМИ подделывают фото для дискредитации ВСУ - фото 2

Центр противодействия дезинформации быстро отреагировал на распространение этого фейка. Это классический пример информационной войны, когда ложная информация используется для манипуляций и создания враждебного образа украинских военных.

Центр проверил оригинальное фото и подтвердил, что на нем не было никаких упоминаний о жестокости. Все изменения были сделаны российскими пропагандистами с тем, чтобы дискредитировать украинскую армию. Эксперты призывают граждан проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Читайте на портале "Комментарии" — В августе этого года в российских социальных сетях появилась новость о якобы существующем граффити в Лондоне, где Президент Украины Владимир Зеленский изображен вместе с членами легендарной группы The Beatles. По содержанию фейка, под мостом, расположенным неподалеку от дома Пола Маккартни, Зеленский "ворует кошелек" у Джорджа Харрисона. Эта история вновь приобрела обороты, став очередным "витком" российской дезинформации.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=558526793363057&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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