Российские пропагандисты продолжают создавать фейковые новости, пытаясь дискредитировать украинскую армию. В этот раз они распространили ложную информацию о 61-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, которая якобы совершила жестокие действия против мирных жителей в Курской области. Пропагандисты утверждали, что украинские военные "похвастались" фотографиями замученных людей.

Российские фейковые новости: ложь о ВСУ в Курской области

Центр противодействия дезинформации после проверки сообщил, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле, российские медиа взяли старую фотографию и с помощью фоторедактора изменили текст на снимке, чтобы представить украинских военных в негативном свете. Подобные фальсификации направлены на то, чтобы создать негативный образ украинских защитников и взорвать их репутацию.





Центр противодействия дезинформации быстро отреагировал на распространение этого фейка. Это классический пример информационной войны, когда ложная информация используется для манипуляций и создания враждебного образа украинских военных.

Центр проверил оригинальное фото и подтвердил, что на нем не было никаких упоминаний о жестокости. Все изменения были сделаны российскими пропагандистами с тем, чтобы дискредитировать украинскую армию. Эксперты призывают граждан проверять информацию и доверять только официальным источникам.

Читайте на портале "Комментарии" — В августе этого года в российских социальных сетях появилась новость о якобы существующем граффити в Лондоне, где Президент Украины Владимир Зеленский изображен вместе с членами легендарной группы The Beatles. По содержанию фейка, под мостом, расположенным неподалеку от дома Пола Маккартни, Зеленский "ворует кошелек" у Джорджа Харрисона. Эта история вновь приобрела обороты, став очередным "витком" российской дезинформации.