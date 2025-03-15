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Новая подножка от Маска: от какой помощи Украине отказался миллиардер

Илон Маск отменил финансирование группы, которая спасает похищенных Россией детей

сегодня, 10:35
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Кравцев Сергей

Известный американский изобретатель и миллиардер Илон Маск приказал приостановить работу команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией. Об этом пишет портал "Комментарии".

Новая подножка от Маска: от какой помощи Украине отказался миллиардер

Илон Маск. Фото из открытых источников

До этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета. Они отслеживали пропавших украинских детей с помощью технологии с открытым кодом. Эксперты передавали свои выводы властям Украины, чтобы вернуть детей домой.

Отмечается, что команда Йельского университета помогла вернуть сотни детей. Впрочем, их работа приостановлена из-за сокращения федерального финансирования Илоном Маском.

нужно напомнить, что в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Читайте также на портале "Комментарии" — миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт может потерпеть крах, если он выключит систему Starlink. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – миссия NASA-SpaceX, которая должна была расчистить путь для возвращения на Землю двум "застрявшим" астронавтам, пришлось отложить. Отмечается, что запуск Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде был отложен из-за проблемы с гидравликой. Следующий возможный запуск состоится в пятницу вечером.

Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) четырех новых членов экипажа и проложить путь для возвращения Суни Уильямс и Бутча Уилмора.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/elon-musk-cuts-team-trying-34865499
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