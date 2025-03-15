Новая подножка от Маска: от какой помощи Украине отказался миллиардер

Известный американский изобретатель и миллиардер Илон Маск приказал приостановить работу команды Йельского университета, которая помогла спасти сотни украинских детей, похищенных Россией. Об этом пишет портал "Комментарии".

Илон Маск. Фото из открытых источников

До этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета. Они отслеживали пропавших украинских детей с помощью технологии с открытым кодом. Эксперты передавали свои выводы властям Украины, чтобы вернуть детей домой.

Отмечается, что команда Йельского университета помогла вернуть сотни детей. Впрочем, их работа приостановлена из-за сокращения федерального финансирования Илоном Маском.

нужно напомнить, что в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест кремлевского правителя Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Читайте также на портале "Комментарии" — миллиардер Илон Маск заявил, что украинский фронт может потерпеть крах, если он выключит систему Starlink. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – миссия NASA-SpaceX, которая должна была расчистить путь для возвращения на Землю двум "застрявшим" астронавтам, пришлось отложить. Отмечается, что запуск Falcon 9 со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде был отложен из-за проблемы с гидравликой. Следующий возможный запуск состоится в пятницу вечером.

Ракета должна была доставить на Международную космическую станцию (МКС) четырех новых членов экипажа и проложить путь для возвращения Суни Уильямс и Бутча Уилмора.



