Новая почта вынуждена менять правила доставки: при чем здесь решение Трампа

Кравцев Сергей
Логистическая компания "Новая почта" подготовила новые правила доставки в США из-за изменений в американском законодательстве. Теперь все отправления будут подлежать начислению пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
Новая почта. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что с 29 августа указом президента США отменен льготный беспошлинный порог в размере 800 долларов. Ранее этот порог применялся при импорте в США товаров для личного пользования, а также любых товаров, приобретенных за рубежом в иностранных интернет-магазинах и на маркетплейсах.
Так, уже с 26 августа при отправке через "Новую почту" отправитель сможет выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей: если отправитель, то к стоимости доставки приплюсуются 10%, а если получатель, тогда он будет платить 10% и плюс от 25 долларов за таможенно-брокерские услуги.
Получателю будет адресован email со ссылкой для оплаты пошлины и таможенно-брокерских услуг. Доставка отправления будет осуществляться после оплаты.
В компании отметили, что необходимо корректно указывать страну происхождения товаров в отправлении. Поскольку ставка пошлины 10% действует только для товаров, произведенных в Украине. Для товаров из других стран ставки могут отличаться.
