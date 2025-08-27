logo

Новая почта вынуждена менять правила доставки: при чем здесь решение Трампа

Пошлины Трампа почувствуют на себе все украинцы, которые пользуются услугами "Новой почты" для отправки или получении товаров из США

27 августа 2025, 15:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Логистическая компания "Новая почта" подготовила новые правила доставки в США из-за изменений в американском законодательстве. Теперь все отправления будут подлежать начислению пошлины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Новая почта вынуждена менять правила доставки: при чем здесь решение Трампа

Новая почта. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что с 29 августа указом президента США отменен льготный беспошлинный порог в размере 800 долларов. Ранее этот порог применялся при импорте в США товаров для личного пользования, а также любых товаров, приобретенных за рубежом в иностранных интернет-магазинах и на маркетплейсах.

"Согласно новым правилам, все международные отправления, импортируемые в США, будут подлежать начислению таможенных платежей и налогов, независимо от их стоимости. Это может привести к увеличению времени таможенного оформления и возникновению дополнительных расходов для получателей в США. Размер пошлины для товаров происхождением из Украины установлен в размере 10%", — говорится в сообщении.

Так, уже с 26 августа при отправке через "Новую почту" отправитель сможет выбрать, кто будет плательщиком таможенных платежей: если отправитель, то к стоимости доставки приплюсуются 10%, а если получатель, тогда он будет платить 10% и плюс от 25 долларов за таможенно-брокерские услуги.

Получателю будет адресован email со ссылкой для оплаты пошлины и таможенно-брокерских услуг. Доставка отправления будет осуществляться после оплаты.

В компании отметили, что необходимо корректно указывать страну происхождения товаров в отправлении. Поскольку ставка пошлины 10% действует только для товаров, произведенных в Украине. Для товаров из других стран ставки могут отличаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Новая почта" не будет выдавать наличные за отправленный товар: что известно.



Источник: https://www.unian.ua/economics/other/ukrajinci-ne-platitimut-podatki-pri-onlayn-pokupkah-u-ssha-u-noviy-poshti-rozkrili-detali-13055958.html
