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"Новая почта" раскрыла правду, почему ее тарифы выше, чем у "Укрпочты"

Новая почта пытается держать равновесие между качеством услуг и их стоимостью

сегодня, 10:30
Автор:

Хмільовська Інна

Транспортная компания экспресс-доставки "Новая почта", предоставляющая услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины, объяснила, почему ее тарифы выше, чем у других операторов. Об этом стало известно из ответа представителя "Новой почты" на комментарий клиента на официальной странице компании в Facebook.

"Новая почта" раскрыла правду, почему ее тарифы выше, чем у "Укрпочты"

Посылки "Новой почты", фото с открытых источников

"Как ни крути, а "Укрпочта" дешевле", — написал украинец.

В ответе украинцу объяснили, что "Новая почта" таким образом пытается держать равновесие между качеством услуг и их стоимостью.

"Учитывая все нововведения, тарифы "Новой почты" остаются выгодным на рынке доставки по соотношению цены и качества сервиса. Надеемся, еще сможем доказать, что ценовой уровень услуг себя оправдывает", — ответили в "Новой почте".

”Новая почта” раскрыла правду, почему ее тарифы выше, чем у ”Укрпочты” - фото 2

Однако клиент отметил, что сейчас "Укрпочта" начала быстрее и лучше доставлять посылки: "Скорость и качество те же".

"Мы можем гарантировать, что у нас быстрая доставка из всех перевозчиков и уверены, что сможем это доказать в будущем", — уверенно ответил представитель "Новой почты".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", "Новая почта" предупреждает украинцев о мошенниках. По информации компании, украинцам сейчас могут приходить электронные письма, отправителем которых якобы является "Новая почта". В сообщении будет сообщено о поступлении товара, а снизу будет активная ссылка для перехода. Зачастую аферисты используют посторонние домены для отправки подобных писем. Перейдя по ссылке получателя  "счастливого письма" могут ожидать вирусы.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на "Новой почте" начали действовать новые тарифы, а также о том, что "Укрпочта" прекратит доставку пенсий и соцвыплат и как теперь получать деньги.


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Источник: https://www.facebook.com/nova.poshta.official/videos/341969034297059
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