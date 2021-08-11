"Новая почта" раскрыла правду, почему ее тарифы выше, чем у "Укрпочты"

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Хмільовська Інна
Транспортная компания экспресс-доставки "Новая почта", предоставляющая услуги доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины, объяснила, почему ее тарифы выше, чем у других операторов. Об этом стало известно из ответа представителя "Новой почты" на комментарий клиента на официальной странице компании в Facebook.
Посылки "Новой почты", фото с открытых источников
В ответе украинцу объяснили, что "Новая почта" таким образом пытается держать равновесие между качеством услуг и их стоимостью.
Однако клиент отметил, что сейчас "Укрпочта" начала быстрее и лучше доставлять посылки: "Скорость и качество те же".
Как ранее сообщал портал "Комментарии", "Новая почта" предупреждает украинцев о мошенниках. По информации компании, украинцам сейчас могут приходить электронные письма, отправителем которых якобы является "Новая почта". В сообщении будет сообщено о поступлении товара, а снизу будет активная ссылка для перехода. Зачастую аферисты используют посторонние домены для отправки подобных писем. Перейдя по ссылке получателя "счастливого письма" могут ожидать вирусы.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на "Новой почте" начали действовать новые тарифы, а также о том, что "Укрпочта" прекратит доставку пенсий и соцвыплат и как теперь получать деньги.
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