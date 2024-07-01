«Новая почта» отказалась пересылать книгу, которая была издана в СССР

Денис Гороховский рассказал, что не смог отправить в Германию учебник по логике, потому что он 1990 года выпуска и издан в Москве.

Денис Гороховский

При этом, по его словам, сотрудники "Новой почты" открыли книгу, посмотрели на дату издания и отказали в ее пересылке.

Хотя в комментариях под сообщением утверждают, что сотрудники "Новой почты" вынуждены проверять, ведь посылка идет за границу при этом из страны, где идет война, и это нужно учитывать.

Впрочем, как утверждает политик Максим Бужанский, случаи, когда гражданам отказывают в пересылке книг, потому что они изданы не там или не на том языке, бывают. Более того, он утверждает, что работники почтовых отделений отказываются пересылать русскоязычные книги, даже изданные в Украине.

"Два дня назад я получил очередную жалобу от граждан, но пока не разобрался, какой закон они нарушают. В списке всей запрещенной к пересылке, которая висит у них на сайте, ничего подобного нет, а факт есть", — подчеркнул Бужанский.

На пост Гороховского отреагировали в Новой почте, при чем дважды. Первый раз сотрудники компании указали, что в настоящее время не принимают к транспортировке книги издательства России.

Впрочем, пользователи отметили, что в 1990 году, когда была издана книга, Россия еще не было.

Впоследствии, в "Новой почте" извинились за некорректную информацию.

"Коллеги в отделении должны были принять у вас эту книгу для отправки в Германию", – написали работники "Новой почты".

Также в компании сообщили, что к запрещенным для пересылки относятся: полиграфическая продукция, запрещенная действующим законодательством Германии; антикварные книги старше 100 лет; полиграфическая продукция антиукраинского содержания

"Новая почта" предложила Гороховскому отправить в Германию книгу повторно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры регулярно обстреливают отделение "Новой почты" в Харькове.



