«Новая почта» отказалась пересылать книгу, которая была издана в СССР

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Ткачик Олеся
Денис Гороховский рассказал, что не смог отправить в Германию учебник по логике, потому что он 1990 года выпуска и издан в Москве.
Денис Гороховский
При этом, по его словам, сотрудники "Новой почты" открыли книгу, посмотрели на дату издания и отказали в ее пересылке.
Хотя в комментариях под сообщением утверждают, что сотрудники "Новой почты" вынуждены проверять, ведь посылка идет за границу при этом из страны, где идет война, и это нужно учитывать.
Впрочем, как утверждает политик Максим Бужанский, случаи, когда гражданам отказывают в пересылке книг, потому что они изданы не там или не на том языке, бывают. Более того, он утверждает, что работники почтовых отделений отказываются пересылать русскоязычные книги, даже изданные в Украине.
На пост Гороховского отреагировали в Новой почте, при чем дважды. Первый раз сотрудники компании указали, что в настоящее время не принимают к транспортировке книги издательства России.
Впрочем, пользователи отметили, что в 1990 году, когда была издана книга, Россия еще не было.
Впоследствии, в "Новой почте" извинились за некорректную информацию.
Также в компании сообщили, что к запрещенным для пересылки относятся: полиграфическая продукция, запрещенная действующим законодательством Германии; антикварные книги старше 100 лет; полиграфическая продукция антиукраинского содержания
"Новая почта" предложила Гороховскому отправить в Германию книгу повторно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры регулярно обстреливают отделение "Новой почты" в Харькове.
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