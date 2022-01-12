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Новая мошенническая схема: Monobank предупредил своих клиентов

Monobank предупреждает о мошенниках

12 января 2022, 23:30
Автор:

Лиля Воробьева
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Работники Monobank предупредили своих клиентов о новых мошеннических схемах. Они утверждают, что не имеют никакого отношения и не запускали ни одной платформы для зарабатывания средств и казино. Об этом в социальных сетях сообщает один из учредителей этого банковского учреждения Олег Гороховский.

Новая мошенническая схема: Monobank предупредил своих клиентов

В банке предупреждают о мошенниках (фото из открытых источников)

"Хочу обезопасить клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", – призывает граждан представитель Monobank.

По словам Гороховского, работники службы безопасности банковского учреждения вместе с силовиками уже работают в направлении, чтобы приостановить активность мошенников. Но они, по его точному выражению, размножаются, как грибы после дождя.

Он предупредил украинцев, что фирмы с созвучными Monobank названиями также не имеют никаких отношений к банку. В своих мошеннических проектах ловкачи используют следующие схожие названия: monopizza, monoтакси, мороженое Mono, таиландскую ресторан, которая носит название Mono. Поэтому нужно внимательно читать информацию и не вестись на подобные предложения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Monobank можно скрыть баланс карты от посторонних. Пользователи банковских услуг от популярного ныне в Украине Monobanku могут принять во внимание еще одно технологическое новшество. Как не обнаруживать имеющийся баланс своей карты посторонним. Владельцу придется только нажать на имеющуюся здесь сумму баланса. И она будет спрятана. Сделать это оказывается очень просто. Надо только нажать на сумму баланса, и она будет скрыта от посторонних глаз.


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Источник: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/5293161677379114
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