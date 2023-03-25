Новая интрига с ПриватБанком: почему главный юрист уехал из страны в начале войны

Главный юрист государственного "ПриватБанка" Олег Лазовский сбежал из страны в начале войны и живет в Швейцарии, пропагандируя "русский мир" и получая зарплату за счет украинских налогоплательщиков. Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Владимир Макаровский.

ПриватБанк. Фото: из открытых источников

"Комментарии" направили соответствующий запрос в пресс-службу "ПриватБанка" с просьбой подтвердить или опровергнуть изложенную информацию, ведь это злостное нарушение законодательства Украины, в частности, в части выезда за границу мужчин призывного возраста во время военного положения и запрета работникам хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики работать дистанционно.

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"Не успели новостные полосы оправиться от истории с увольнением первого заместителя председателя правления ПриватБанка Игоря Лебединца, который после начала войны "очень волновался" за судьбу Украины на Лазурном берегу Франции, еще и на служебном авто, так опять новая история с верхушкой руководства банка Встречайте! Олег Владимирович Лазовский – руководитель направления юридической координации деятельности АО КБ "ПриватБанк". В самом начале войны Олег Лазовский через словацко-украинскую границу выехал в Швейцарию, где и находится на сегодняшний день. Несмотря на существующий запрет работникам субъектов хозяйствования государственного сектора экономики работать дистанционно, прямо установленная в постановлении Кабмина от 26 апреля 2022 г. № 481, Олег Лазовский не спешит возвращаться в Украину и продолжает получать зарплату за счет государственного банка, а следовательно, за счет налогоплательщиков", — написал Владимир Макаровский.

По его словам, Олег Лазовский является уроженцем Крыма и сторонником русского мира, что подтверждается скриншотами из социальной сети главного юриста крупнейшего украинского государственного банка.

"Если заглянуть на страницу Олега на Facebook, то можно узнать много интересного. Начнем с того, что Олег Лазовский – уроженец Крыма и много лет проживал там. На сегодняшний день в Крыму проживает мать Олега Лазовского, которая, возможно, после оккупации Крыма приняла российское гражданство. Сразу после вторжения российской федерации на территорию Крыма Олег Лазовский на страницах социальных сетей начинает осуществлять активную пропаганду власти оккупанта, выражает открытое удовлетворение ею, делает перепосты с оккупантских сайтов и просвещает своих подписчиков в Facebook по поводу изменений в Крыму со ссылками на российские ресурсы. Господин Лазовский не гнушается даже перепостом пропагандистского ролика о строительстве керченского моста оккупационными властями. Несмотря на оккупацию Крыма и рашистскую агрессию, Олег Лазовский регулярно ездит в Крым и рф. Такое поведение "нашего героя" наталкивает на мысль, а не является ли Олег Лазовский сторонником рашистской власти? Возможно, уроженец Крыма давно ждал прихода в Крым россиян? Подытоживая вышесказанное, следует задать вопрос руководству НБУ. Почему на такой должности государственного банка до сих пор работает человек, который, похоже, является сторонником власти оккупанта и, несмотря на законодательные запреты, проживает во время войны в другой стране, еще и за счет государства?", – отметил Владимир Макаровский.





"Комментарии" направили соответствующий официальный запрос в пресс-службу "ПриватБанка" с просьбой подтвердить или опровергнуть изложенную информацию. В частности, находится ли Олег Лазовский на данный момент в Украине или работает удаленно за границей? Проходил ли он перед трудоустройством в государственный банк проверку Службой безопасности Украины? Ждем ответа от пресс-службы ПриватБанка.