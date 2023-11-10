Новая эра медиа: как "Труха" вывела Telegram-каналы на другой уровень

Недавно медиасообществом прокатилась волна возмущения — на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским пригласили представителей Telegram-канала "Труха". Напомним, Офис президента организовал закрытую встречу главы страны с редакторами ряда украинских медиа 16 октября. Туда позвали более 20 человек, среди них были и представители телеграмм-канала "Труха".

Телеграмм-канал Труха

Редакторы именитых СМИ, конечно, возмутились, они ведь не видят в Telegram-каналах реальные медиа. Однако следует признать, что начинается новая эра медиа, и не стоит "сбрасывать со счетов" тех, кто дает правдивую и оперативную информацию. А Telegram-каналы здесь действительно выиграют, и первенство среди них именно у "Трухи".

Понимают необратимые изменения и в Офисе президента — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Свобода Live объяснил решение пригласить на закрытую встречу представителей "Трухи". По его словам, если владелец Telegram-канала не аноним и готов нести юридическую ответственность, это нужно учитывать.

В офисе президента также признали, что Telegram-каналы сегодня работают и являются источником информации для огромного количества потребителей. Однако представитель власти подчеркнул, что, к сожалению, и отметил, что сейчас нет решения не только в Украине, но и в Восточной Европе относительно модерации сервиса под названием Telegram.

Также Михаил Подоляк отметил неанонимность некоторых Telegram-каналов, и это важно. Он не считает нужным "игнорировать" те каналы, владельцы которых известны.

Здесь стоит вспомнить, а сколько анонимных медиа (не Telegram-каналов) работает в Украине. И можно ли их считать источником информации? Они почему-то не поддаются такой критике, как оперативно информирующие украинцев о текущих событиях. Читатели сами выбирают тот контент, который хотят получать. И аудитория "Трухи" не только сделала свой выбор, но и показала, что с Telegram-каналами нужно считаться.

Стоит отметить, что "Труха" не анонимна, ее владелец известная и публичная личность, готовая нести ответственность.

Следовательно, следует привыкать к новым информационным реалиям, считаться с Telegram-каналами и вносить коррективы в работу медиа, учитывая потребности аудитории. А не критиковать и унижать работу тех, кто выполняет важную функцию в информационном пространстве и кому доверяют более 70% аудитории.

Ведь Telegram-каналы, это оперативность, надежность и суть событий.