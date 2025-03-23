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Нормальная жизнь станет невозможной без этого документа: нарушителям грозит штраф

Если гражданин не вклеил новое фото в паспорт в течение месяца по достижении 25 или 45 лет, паспорт будет обменен на ID-карту обязательно.

сегодня, 16:50
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Клименко Елена

В Украине граждане, достигшие 25 или 45 лет, обязаны вложить новые фотографии в паспорт старого образца, соответствующие их возрасту. Это требование обязательно, и для его выполнения отводится один месяц. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Нормальная жизнь станет невозможной без этого документа: нарушителям грозит штраф

Паспорт Украины. Фото: 24 Канал

Если в течение установленного срока не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его новым документом, паспорт считается недействительным, и это может привести к наложению штрафа, размер которого колеблется от 17 до 51 грн.

Сам паспорт старого образца в виде книжечки бессрочен, и его обмен на ID-карту не является обязательным, за исключением конкретных случаев. Однако если гражданин не вклеил новое фото в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт будет обменен на ID-карту обязательно.

ID-карта также выдается в других случаях, когда необходима замена паспорта старого образца (1994). Это касается ситуаций, когда паспорт:

·          потеряно;

·          украдено;

·          поврежден;

·          изменились личные данные владельца (например, фамилия).

Кроме того, в случае невыполнения требования по вклеиванию фотографии или замене паспорта на новый документ, он считается недействительным. В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях использование недействительного паспорта может привести к следующему наказанию:

·          за первое нарушение — предупреждение;

·          за повторное нарушение в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Как уже писали "Комментарии", теперь получить украинский паспорт можно даже на другом конце света — и это реально. Укрпочта запустила сервис доставки документов в 134 страны мира и цена за услугу всего 6 долларов плюс 10 гривен НДС.



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Источник: https://dmsu.gov.ua/faq/pasport-gromadyanina-ukrajni-id-kartka.html
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