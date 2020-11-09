Норковые фермы Украины: нет ли угрозы COVID-19, как в Дании

Новость о том, что Дания убьет 1,5 млн норок из-за мутации COVID-19 на фермах, потрясла весь мир. К счастью, Украине таких мер на отечественных фермах принимать не придется, потому что в нашей стране больных коронавирусом норок не обнаружили. Об этом сообщает Ассоциация звероводов Украины в обращении к медиа на сайте организации.

В сообщении говорится, что на украинских норковых фермах строго выполняют жесткие карантинные мероприятия. В ассоциации заверили, что на отечественных фермах норок, подчиненных организации, не обнаружено ни одного случая заболевания животных коронавирусной инфекцией. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Кроме того, по данным ассоциации, вокруг ситуации с датскими норковыми фермами возникают неточности и фейки. Как говорится в сообщении, закрытие ферм в Дании является временной мерой, а действия власти в ВОЗ считают слишком радикальными и недостаточно обоснованными.

Как ранее сообщалось, врач ответил, сколько дней коронавирус "живет" в наших кошельках.

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