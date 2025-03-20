НМТ-2025 за границей: перечень городов расширен, но места ограничены

Абитуриенты, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) за рубежом, получили больше возможностей для выбора локации. Украинское МОН договорилось с международными партнерами об открытии новых временных экзаменационных центров, в частности, в Стамбуле (Турция) и Чикаго (США). Однако количество мест в этих центрах ограничено, и некоторые города уже заполнены. Как изменить город для тестирования и где доступны места – в материале.

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Где можно составить НМТ за границей

Список городов, где будут действовать экзаменационные центры, пополнился новыми локациями. Теперь тест можно сдать в Стамбуле (Турция) и Чикаго (США) во время дополнительной сессии.

Впрочем, количество мест в зарубежных центрах ограничено и некоторые из них уже заполнены. По состоянию на 19 марта регистрация больше недоступна в:

Вены (Австрия)

Дюссельдорфи и Кельни (Германия)

Люблине (Польша)

Бухарести (Румыния)

Прази (Чехия)

Как изменить город для тестирования

Если вы уже зарегистрировались на НМТ, но хотите сменить город, это можно сделать до 8 апреля 2025 года. Для этого нужно зайти в свой персональный кабинет и выбрать новую локацию, если там еще есть свободные места.

Как зарегистрироваться для НМТ-2025

Абитуриенты, которые планируют сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, должны до 3 апреля 2025 пройти регистрацию.

Шаг 1: Создание персонального кабинета

Зарегистрироваться для участия в НМТ можно через специальный сервис, который будет активен до 3 апреля. Для этого поступающие могут воспользоваться приложением "Действие" или заполнить форму на вебсайте УЦОКО.

Шаг 2: Заполнение регистрационных данных

После создания кабинета необходимо указать:

контактную информацию;

статус "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";

сведения об учебном заведении (для выпускников текущего года);

потребность в особых условиях для прохождения НМТ;

выбор учебных предметов и языка тестирования.

Шаг 3: Загрузка документов

Важно загрузить сканкопии или фотокопии необходимых документов, таких как:

справка из учебного заведения (для выпускников текущего года);

документы об образовании (для выпускников прошлых лет);

медицинское заключение, если требуются специальные условия для тестирования.

Шаг 4: Подтверждение регистрации

После внесения всех данных необходимо подтвердить желание участвовать в НМТ и отправить информацию в региональный центр оценки качества образования.