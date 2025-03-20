НМТ-2025 за границей: перечень городов расширен, но места ограничены

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Амбарцумян Анна
Абитуриенты, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) за рубежом, получили больше возможностей для выбора локации. Украинское МОН договорилось с международными партнерами об открытии новых временных экзаменационных центров, в частности, в Стамбуле (Турция) и Чикаго (США). Однако количество мест в этих центрах ограничено, и некоторые города уже заполнены. Как изменить город для тестирования и где доступны места – в материале.
Фото из открытых источников
Список городов, где будут действовать экзаменационные центры, пополнился новыми локациями. Теперь тест можно сдать в Стамбуле (Турция) и Чикаго (США) во время дополнительной сессии.
Впрочем, количество мест в зарубежных центрах ограничено и некоторые из них уже заполнены. По состоянию на 19 марта регистрация больше недоступна в:
Вены (Австрия)
Дюссельдорфи и Кельни (Германия)
Люблине (Польша)
Бухарести (Румыния)
Прази (Чехия)
Если вы уже зарегистрировались на НМТ, но хотите сменить город, это можно сделать до 8 апреля 2025 года. Для этого нужно зайти в свой персональный кабинет и выбрать новую локацию, если там еще есть свободные места.
Абитуриенты, которые планируют сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году, должны до 3 апреля 2025 пройти регистрацию.
Шаг 1: Создание персонального кабинета
Зарегистрироваться для участия в НМТ можно через специальный сервис, который будет активен до 3 апреля. Для этого поступающие могут воспользоваться приложением "Действие" или заполнить форму на вебсайте УЦОКО.
Шаг 2: Заполнение регистрационных данных
После создания кабинета необходимо указать:
контактную информацию;
статус "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";
сведения об учебном заведении (для выпускников текущего года);
потребность в особых условиях для прохождения НМТ;
выбор учебных предметов и языка тестирования.
Шаг 3: Загрузка документов
Важно загрузить сканкопии или фотокопии необходимых документов, таких как:
справка из учебного заведения (для выпускников текущего года);
документы об образовании (для выпускников прошлых лет);
медицинское заключение, если требуются специальные условия для тестирования.
Шаг 4: Подтверждение регистрации
После внесения всех данных необходимо подтвердить желание участвовать в НМТ и отправить информацию в региональный центр оценки качества образования.
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