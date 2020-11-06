"Ніт!" мехам в Украине!: зоозащитники протестуют в центре Киева

Сегодня, 6 ноября, возле Верховной Рады проходит акция "Депутаты! Остановите живодеров!". Митингующие хотят запретить использование животных для фотографий на улицах и производства меха. Люди требуют проголосовать за соответствующие законопроекты №2351 и 2360.

Фото: Акция протеста. UBR

Зоозащитники заявляют, что "Украина — гуманная страна", требуют "закрыть живодерни". Всего на акцию пришли около 50 человек, много студентов. Молодые люди стоят с плакатами: "ВР, поддержи 2360", "Защити редкие виды", "Проголосуйте за зоозащитные законы" и др.

Законопроекты также предусматривают тотальный запрет живодерства в Украине, контрабанды животных и эвтаназии. По мнению протестующих, нужно ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет, временно изымать питомцев и лишать права на содержание животных на многие годы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Дания начала кампанию по забою около 1,5 млн норок из-за эпидемии коронавируса на многих фермах. То же порекомендовали ученые в Нидерландах из-за мутации вируса COVID-19.









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