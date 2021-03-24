Никакого "Донбасса" не существует, - секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не стоит употреблять слово "Донбасс" для обозначения территорий Луганской и Донецкой областей, поскольку этот нарратив навязывает Российская Федерация, передает РБК-Украина.

Алексей Данилов - фото из открытых источников

По словам Данилова, ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства не существует слова "Донбасс", а все реплики с его использованием связаны со страной-агрессором. Секретарь СНБО отмечает, что в документе есть четкие географические названия — территории Донецкой и Луганской областей, которых и нужно придерживаться.

"Никакого "Донбасса" не существует, потому что это — тот нарратив, который нам навязывает РФ … Потом они будут говорить о Галичине и других вещах. Это очень опасные вещи, когда мы начинаем использовать такие синонимы", — сказал секретарь СНБО.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, чего Россия требует от нашей страны в переговорах по оккупированным территориям. По его словам, предложения заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, которые он называет новыми, заключаются в принуждении Украины к тому, чтобы сесть за стол переговоров с террористами "ЛНР"-"ДНР". Арестович отметил, что предложение Козака основано на политике Кремля, которую он ведет с 2014 году, а поэтому ничего удивительного здесь нет. Он подчеркнул, что целью всех манипуляций и обвинений Украины в срыве переговоров является лишь одно – чтобы наша страна начала прямые переговоры с оккупационными российскими администрациями.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!