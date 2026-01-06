Ничего подобного в Украине не было давно: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

В ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится, предупреждает Украинский гидрометеорологический центр. 8–9 января в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской ожидаются снегопады, метели и гололедица, местами высота снежного покрова будет достигать 25 см.

Фото: из открытых источников

Как сообщает ГСЧС, эти регионы окажутся под влиянием неблагоприятных погодных условий: сильного снега, порывов ветра до 15-18 м/с и образования снежных заносов на дорогах. В части областей снег будет накатываться на автодорогах, а местами будут образовываться гололедица и снежный накат.

Синоптики отмечают, что в Киевской и Черниговской областях также ожидается значительный снег и мокрый снег с приростом снежного покрова 5-15 см, а на севере регионов снег может достигать 25 см. Локально прогнозируются метели и налипание мокрого снега, что создает опасность гололедице на дорогах. На юге Киевской и Черниговской областей, в Сумской и Черкасской областях, синоптики прогнозируют снег с дождем, местами гололедица.

10–11 января погода ухудшится еще сильнее из-за поступления холодного арктического воздуха с севера. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночная температура опустится до 14–20° мороза, местами до 23° мороза, днем – до 9–15° мороза. В Кировоградской и Полтавской областях ожидается от 6 до 12 мороза, а на юге, в восточных регионах и Днепропетровской области температура будет колебаться от 4 мороза до 4 тепла.

Синоптики подчеркивают, что такие погодные условия могут значительно усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы движения транспорта на дорогах и улицах. Водителям советуют быть максимально осторожными, а населению – подготовиться к сильным морозам и снегопадам.

Портал "Комментарии" уже писал, что 2026 год начнется с ощутимой арктической прохлады.