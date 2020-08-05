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Нет рецепта - штраф: в Украине хотят усилить контроль за лекарствами

Появился проект закона, который должен усилить ответственность лицензиатов за продажу некачественных лекарств в Украине

5 августа 2020, 14:59 comments561
Автор:

Таисия Ерохина
Нет рецепта - штраф: в Украине хотят усилить контроль за лекарствами

В Украине могут вырасти штрафы за производство некачественных лекарств, а также за продажу медпрепаратов без рецепта. Об этом в Facebook информирует Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Изменения предложили Гослекслужба и Минздрав. Соответствующий законопроект №3948 появился на сайте парламента. Документ предлагает усилить контроль за качеством лекарственных средств в стране. В частности, к лицензиатам будут применяться санкции:

- штраф за продажу препаратов без рецепта в запрещенных законодательством случаях составит от 100 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- санкции за оборот или реализацию продукции, не соответствующей требованиям стандартов - 300-800 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- субъекты, оказывающие услуги гражданам, не соответствующие правилам, будут оштрафованы на 100-500 необлагаемых минимумов;

- штрафы для лицензиатов, которые не выполняют законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств - от 200 до 500 необлагаемых минимумов.

Отмечается, что действующие суммы штрафов не пересматривались последние 10 лет. Поэтому, говорится в сообщении, нынешние санкции не соответствуют объему выпущенных в обращение некачественных лекарств и являются неактуальными.

Ранее сообщалось, каковы масштабы проблемы фальсифицированных и некачественных лекарств в Украине.


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