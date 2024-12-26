Несмотря на санкции в Россию завозят иностранные самолеты: сколько импортировали в 2024 году

Несмотря на то, что мы приближаемся к третьему году полномасштабной войны в Россию продолжают поставлять самолеты иностранного производства через третьи страны, несмотря на санкции. В 2024 году их импортировали не менее 28. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Верстка".

Санкции против России. Фото из открытых источников

Согласно информации издания, в 2024 году в Россию ввозили самолеты малой авиации, которые используются для тренировочных полетов, обучения или охраны лесов, а также крупные пассажирские лайнеры, выполняющие регулярные рейсы по стране.

С начала 2022 года издание выявило по меньшей мере 18 самолетов Cessna (используемых для обучения курсантов), незаконно ввезенных в Россию через Турцию, Литву, Латвию, Эстонию, Германию, Грузию и Оман.

В начале декабря 2024 года в США задержан первый россиянин – Сергей Нечаев, – подозреваемый во ввозе самолетов через Армению в обход санкций.

Также в этом году обнаружили отправителя и получателя еще одного самолета, незаконно поставленного в Россию – Андрея Кузнецова – экс-совладельца авиакомпании "Восход".

Чаще самолеты Cessna в России получала компания "Современные технологии". Ее основатель – российский бизнесмен Евгений Кабанов, также являющийся основателем турецкой Edermont LTD и киргизской "Эдермонт Памир". Последние компании записаны в качестве отправителей самолетов Cessna в таможенных декларациях.

Также компании Кабанова помогли ввезти в Россию редкий бомбардировщик Junkers времен нацистской Германии стоимостью $1,06 млн.

В 2024 году компании Кабанова ввезли в РФ девять самолетов. Помимо самолетов Cessna и бомбардировщика они помогли транспортировать в страну два борта Aero Commander 680V, предназначенных для гражданской авиации, а также американский самолет Piper PA-28RT-201T.

В 2024 году в Россию также ввозили самолеты Bombardier, Airbus A319-111 и Boeing 737-800.

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