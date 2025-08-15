Норвежское издание Dagens Næringsliv сообщило, что в июле Дональд Трамп позвонил министру финансов Норвегии и бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить вопросы торговых тарифов. В ходе разговора он неожиданно поинтересовался Нобелевской премией мира.

Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира

По словам источников, ситуация была довольно нетипичной — Столтенберг как раз прогуливался по улицам Осло, когда получил звонок от Трампа, и услышал от него вопрос о награде. Это уже не первый случай, когда президент США Дональд Трамп поднимает тему премии в разговорах со Столтенбергом.

Пока известно, что кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинули несколько стран, в том числе Израиль, Пакистан и Камбоджа. Сам Трамп неоднократно публично заявлял, что считает себя достойным этого отличия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о принятии важного решения, которое обеспечит дополнительную социальную защиту для находившихся в плену военнослужащих.

Во время визита в медицинское учреждение в Винницкой области он встретился с освобожденными из плена защитниками и поблагодарил их за храбрость и стойкость. Премьер подчеркнул, что подписал приказ, устраняющий пробелы в законодательстве и гарантирующий военным, лишенным свободы государством-агрессором, полноценное признание их ранений и заболеваний.





Ранее травмы, контузии или болезни, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Поэтому военные не могли получить статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Теперь эти ограничения отменены – все ранения и болезни, приобретенные во время плена, приравниваются к боевым.





