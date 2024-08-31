Неожиданный удар по кошельку: украинцев ожидает рост цен на еду

Уже нынешней осенью украинцы могут столкнуться с очередным ростом цен на основные продукты питания. По словам заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в осенне-зимний период 2024 года цены на продукты могут возрасти в пределах 10-15%.

Цены на продукты в осенне-зимний период могут возрасти

Основными факторами подорожания являются повышение себестоимости производства через удорожание энергоносителей, инфляционные процессы и рост цен на горюче-смазочные материалы.

Денис Марчук на брифинге в Медиацентре Украина подчеркнул, что повышение цен не произойдет внезапно, а будет постепенным, как это наблюдалось с ценами на хлеб в 2024 году, когда его стоимость выросла более чем на 14%.

“ В совокупности все эти направления будут приводить к тому, что в среднем осенне-зимний период времени мы будем наблюдать рост цен в пределах 10-15%. И это довольно столь ощутимые, серьезные цифры. Единственное, что конечно это не будет происходить в один период времени. Это так, как мы видели по хлебу ситуацию, что в течение 2024 года цена на хлеб выросла более чем на 14% и в принципе следующие периоды времени будут прибавлять 2-3-5%", – отметил Марчук.

По словам Дениса Марчука, в целом может подорожать молочная продукция, мясные изделия, хлебобулочные изделия, товары овощной группы.

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