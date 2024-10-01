Неожиданный спад: почему украинцы покупают меньше новых авто

В сентябре украинский рынок новых авто претерпел значительное падение – на 30% по сравнению с августом, сообщает ассоциация "Укравтопром". Однако если сравнивать сентябрь этого года с аналогичным периодом 2023 года, изменений почти нет: спрос вырос всего на 0,1%.

Автомобильный рынок в сентябре: резкое снижение спроса на новые авто

Резкое понижение продаж в сентябре не стало неожиданностью для экспертов рынка. В августе украинцы бросились покупать новые авто из-за опасений возможного повышения налогов на первую регистрацию, что вызвало временный ажиотаж. Как следствие, в сентябре рынок "охладился", но остался стабильным по сравнению с прошлым годом.

Среди наиболее популярных марок в сентябре 2024 года первенство удерживает японская Toyota , которая остается неизменным лидером рынка в течение длительного времени. За сентябрь было зарегистрировано 840 новых авто этого бренда, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте оказался Renault с результатом в 541 проданную машину, что демонстрирует значительный рост спроса на 21% по сравнению с сентябрем 2023 года. Этот бренд также получил титул самой популярной модели луны: Renault Duster стала самым продаваемым автомобилем в сентябре с 504 регистрациями.

Третье место заняла Skoda – 443 проданных авто, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом. Несмотря на понижение спроса, бренд сохраняет свою популярность среди украинцев.

Лидерская пятерка: кто еще среди лучших?

В пятерку наиболее продаваемых марок также вошли BMW и Volkswagen . BMW продала 433 автомобиля, что на 12% меньше в годовом исчислении. Закрывший ТОП-5 Volkswagen значительно потерял в продажах – количество зарегистрированных авто снизилось на 48%, до 336 единиц.

В целом, за первые девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 53 тысяч новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.